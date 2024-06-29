ABD’den Hollanda’ya AMRAAM-ER füzesi satışı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Hollanda’ya 678 milyon dolar tahmini maliyet ile AMRAAM-ER (genişletilmiş menzilli hava-hava füzelerinin ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 13 Haziran 2024 tarihinde verdi.

Sözleşmenin tahmini maliyeti 678 milyon dolar

Tahmini maliyeti 678 milyon dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

174 adet AMRAAM-ER genişletilmiş menzilli hava-hava füzesi

4 adet eğitim görevli AMRAAM-ER genişletilmiş menzilli hava-hava füzesi

KGV-135A gömülü güvenli iletişim cihazları

Ortak Mühimmat Yerleşik Test (BIT)/Yeniden Programlama Ekipmanları (CMBRE)

ADU-891 Adaptör Grubu Test Setleri

İlgili füzelerin konteynerleri da dahil olmak üzere eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor.

Onaylanan satışın ardından DSCA yetkilileri basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Önerilen satış ile sağlanacak füzeler, Hollanda’nın gelişmiş orta menzilli hava savunma sisteminde (MRAD) kullanılacak olup Hollanda’nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini güçlendirecektir. Bu gelişmiş yetenek, Hollanda’yı ve yerel müttefik kuvvetleri koruyacak ve Hollanda’nın NATO Entegre Hava ve Füze Savunması’na katkısını önemli ölçüde artıracaktır.”

Teklif edilen satış talebinin ardından Hollanda, ana yüklenici olarak RTX Corporation şirketi ile sözleşme imzalayabilecektir. Bu potansiyel satışla bağlantılı olarak önerilen herhangi bir bilinen denkleştirme anlaşması bulunmamaktadır. Bu bağlamda anlaşma, ABD’nin NATO ve Hollanda Silahlı Kuvvetleri ile iş birliğini de geliştirecektir.

AMRAAM-ER, AMRAAM füzesi ve ESSM füzesini ikili olarak birbiri ile başarılı şekilde harmanlayan RTX Corporation tarafından geliştirilmiş bir füzedir. AMRAAM’ın aktif arayıcı radarını ESSM’e entegre ederek hem yarı aktif güdüm hem de aktif güdüm seçeneğine sahip ESSM Block II füzesini ortaya çıkaran RTX Corporation, ESSM füzesinde bulunan roket motoru ve uçuş kontrol sistemlerini AMRAAM’a entegre ederek menzili genişletilmiş AMRAAM yani AMRAAM-ER füzesini elde etmiştir.