ABD'den Irak’a kritik askeri sevkiyat: Geniş kapsamlı helikopter satışına onay çıktı

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan resmi açıklamada, Irak’ın ulusal güvenliğini ve terörle mücadele operasyonlarını tahkim etmeyi amaçlayan bu 800 milyon dolarlık tedarik stratejisinin detayları paylaşıldı. Onaylanan iki farklı Bell helikopteri filosunun, Bağdat yönetiminin hava savunma ve lojistik destek operasyonlarındaki hareket kabiliyetini radikal bir şekilde artıracağı vurgulandı. Sevkiyat paketinin sadece hava araçlarını değil; yedek parçaları, gelişmiş mühimmat sistemlerini, teknik bakım altyapısını ve personel eğitim lojistiğini de kapsayan entegre bir askeri donanım zincirinden oluştuğu bildirildi.

ABD ve Irak hattında stratejik savunma ortaklığı

Güvenlik iş birliği anlaşmasının diplomatik arka planını değerlendiren askeri analistler, bu hamlenin ABD’nin Orta Doğu’deki müttefiklik mimarisini koruma kararlılığını tescillediğini aktardı. Satış onayının, Irak Silahlı Kuvvetleri’nin bağımsız operasyon yapabilme yeteneğini güçlendirirken, bölgedeki asimetrik tehditlere ve terör unsurlarına karşı caydırıcılık unsurunu üst seviyeye çıkardığı ifade edildi. ABD yönetimi, bu askeri modernizasyon desteğinin bölgedeki temel güç dengelerini bozmayacağını, aksine Irak’ın kendi sınır güvenliğini sağlama noktasında stratejik bir iç istikrar mekanizması kuracağını savundurttu.

Tedarik zinciri ve lojistik entegrasyon süreci başlıyor

Finansal büyüklüğü yaklaşık 800 milyon doları bulan bu askeri paketin hayata geçirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde ana yüklenici firmalar ile Irak Savunma Bakanlığı arasında teknik sözleşme müzakerelerine geçileceği kaydedildi. Satış kapsamında Bell helikopterlerinin uzun vadeli operasyonel sürekliliğini garanti altına almak adına, Amerikalı teknik uzmanların ve mühendislerin Irak'taki hava üslerinde konuşlandırılacağı paylaşıldı. Yerel ordunun yeni nesil havacılık teknolojilerine entegrasyonunu hızlandıracak bu lojistik takvimin, önümüzdeki aylarda Orta Doğu'daki askeri mobilizasyonu şekillendirecek en dinamik parametrelerden biri haline geldiği belirtildi. Küresel savunma sanayisi üreticilerinin de yakından takip ettiği bu sürecin, ABD tarafının yabancı askeri satış portföyündeki kurumsal ağırlığını korumasına katkı sağladığının altı çizildi.