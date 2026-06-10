ABD’den İtalya’ya 30 milyon dolarlık zırhlı araç satışı onaylandı

İtalya, Akdeniz ve çevre denizlerdeki operasyonel hareket kabiliyetini bölgesel güvenlik risklerine karşı güçlendirmek için ABD'den Amfibi Hücum Aracı tedarik etmeye hazırlanıyor. Satış paketi sadece zırhlı araçları değil, bu araçların operasyonlarda etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak silah sistemlerini, mühimmatları, yedek parçaları ve lojistik destek hizmetlerini de kapsıyor. İtalyan Donanması, yeni zırhlı araçları özellikle denizden karaya asker sevkiyatı, amfibi çıkarma harekatları ve kıyı şeridi güvenliği operasyonlarında aktif olarak konuşlandırmayı planlıyor. Bu tedarik sayesinde İtalyan ordusu, eskiyen amfibi envanterini modern standartlara ulaştırarak olası kriz anlarında reaksiyon süresini ciddi oranda kısaltmayı hedefliyor.

ABD ve İtalya hattında NATO entegrasyonu artıyor

Pentagon yetkilileri, bu askeri satışın NATO müttefiki olan İtalya'nın savunma altyapısını güçlendireceğini ve Avrupa'da askeri dengeleri pekiştireceğini belirtti. Satışın bölgedeki temel güç dengelerini bozmayacağını vurgulayan Washington yönetimi, İtalya’nın çok uluslu ittifak operasyonlarına katılım kapasitesinin bu adımlarla daha da yükseleceğine dikkat çekiyor. Zırhlı araçların teslimatı, teknik bakım süreçleri ve İtalyan personeline yönelik mürettebat eğitimlerinin önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor. İki ülke arasında derinleşen bu savunma sanayii ortaklığı, NATO'nun güney kanadındaki caydırıcılık faaliyetlerine de doğrudan katkı sunuyor.