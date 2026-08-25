ABD’den İtalya’ya 364 milyon dolarlık füze satışına onay çıktı

Uluslararası askeri ittifaklar çerçevesinde Akdeniz havzasındaki savunma altyapısını güçlendirmek isteyen İtalya, hava platformlarının vuruş kabiliyetini artıracak kritik bir tedarik adımı attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya hükümetinin envanterini modernize etme talebi doğrultusunda hazırlanan Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II) füze sistemlerinin satışına yeşil ışık yaktı. Düşük maliyetli ancak yüksek hassasiyetli bir vuruş gücü sunan bu sistemler, özellikle insansız hava araçları ve helikopterler gibi asimetrik hava tehditlerine karşı etkin bir önleme kapasitesi oluşturuyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki taktiksel entegrasyonun yeni bir aşamaya geçeceği öngörülüyor.

Pentagon tahmini bütçeyi 364 milyon dolar olarak açıkladı

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı tarafından kongreye sunulan resmi izahnamede, İtalya'ya yönelik hazırlanan bu geniş kapsamlı lojistik ve askeri paketin mali detayları netleşti. Satışa konu olan ana silah sistemlerinin yanı sıra test cihazları, teknik eğitim destekleri, yedek parçalar ve mühendislik hizmetlerini de içeren kontratın tahmini ekonomik büyüklüğü 364 milyon dolar olarak hesaplandı. Pentagon yetkilileri, bu işlemin hayata geçirilmesinin Avrupa’daki NATO müttefiklerinin caydırıcılık unsurlarını doğrudan destekleyeceğini belirtiyor.

NATO güney kanadındaki caydırıcılık stratejisi derinleşiyor

Avrupa hava sahasında artan güvenlik riskleri ve hava savunma şemsiyelerinin tahkim edilmesi zorunluluğu, müttefik ülkeleri nokta atışı yapabilen güdümlü mühimmat stoklarını büyütmeye zorluyor. İtalya'nın gerçekleştireceği bu modernizasyon operasyonu, Akdeniz genelindeki operasyonel hazırlık seviyesini yukarı çekerken iki ülkenin ortak harekat kabiliyetini de optimize etmeyi amaçlıyor. İlerleyen süreçte Amerikan Kongresi'nden gelecek nihai onay ve takvimin kesinleşmesiyle birlikte, mühimmatların üretim hatlarından İtalyan hava kuvvetleri envanterine teslimat süreçleri anlık olarak planlanacak. Bu kritik sevkiyat, bölgedeki radar ve erken ihbar sistemleriyle tam uyumlu çalışacak aviyonik entegrasyonların da önünü açarak güney kanadındaki savunma hattına uzun vadeli bir koruma kalkanı kazandıracak.