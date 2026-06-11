ABD'den İtalya'ya amfibi hücum aracı satışına onay

Transatlantik savunma iş birlikleri kapsamında Akdeniz havzasını yakından ilgilendiren kritik bir askeri satış onayı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO müttefiki İtalya'nın deniz piyade unsurlarını güçlendirmek amacıyla sunduğu Amfibi Hücum Aracı (AAV) tedarik talebini resmi olarak onaylayarak dosyayı ABD Kongresi'ne sundu.

Akdeniz'de operasyonel kabiliyet artacak

Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 30,6 milyon dolarlık bu askeri satış paketi; modernize edilmiş amfibi hücum araçlarının yanı sıra yedek parçalar, destek ekipmanları, lojistik destek ve teknik eğitim hizmetlerini de içeriyor. Bu tedarik, İtalya Deniz Kuvvetleri'nin kıyı ötesi operasyonlarda, çıkarma harekatlarında ve kriz bölgelerine hızlı intikal süreçlerinde operasyonel kabiliyetini doğrudan en üst seviyeye çıkaracak.

NATO'nun güney kanadına stratejik tahkimat

Bu satış onayı, İtalya’nın askeri gücünü artırmanın ötesinde, NATO’nun güney kanadındaki caydırıcılığını pekiştirmek açısından da kritik bir önem taşıyor. Akdeniz’deki jeopolitik rekabetin ve göç hatlarındaki güvenlik risklerinin yoğunlaştığı bir dönemde, İtalya'nın amfifi harekat kapasitesinin güçlendirilmesi, ittifakın bölgedeki ortak savunma ve deniz güvenliği stratejilerine doğrudan katkı sağlayacak. ABD yönetimi, bu hamleyle müttefikinin bölgedeki yük paylaşımını daha aktif üstlenmesini destekliyor.

Bölgesel askeri denge korunuyor

Washington'dan yapılan resmi değerlendirmelerde, söz konusu askeri satışın bölgedeki temel askeri dengeyi bozmayacağının altı çiziliyor. ABD'li yetkililer, İtalya’nın zaten güçlü bir amfibi altyapıya sahip olduğunu ve bu yeni modernizasyon paketinin mevcut sistemlerle tam entegrasyon içinde çalışacağını belirtiyor. Satışın yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki ülke arasındaki savunma sanayii entegrasyonu ve taktiksel iş birliği bir adım daha ileri taşınmış olacak.