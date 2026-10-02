ABD'den Japonya'ya 724 milyon dolarlık Aegis Savaş Sistemi satışı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Füze Savunma Ajansı, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems ile olan mevcut sözleşmede 724 milyon dolarlık artırıma gitti. Pentagon'un 29 eylül tarihli günlük sözleşme duyurusunda yer alan değişikliğin bedeli 723 milyon 997 bin 537 dolar olarak açıklandı.

Sözleşme, Japonya Savunma Bakanlığı adına yürütülen Yabancı Askeri Satışlar dosyası kapsamında ASEV #1 ve ASEV #2 için Aegis Savaş Sistemi teslimatını içeriyor. Değişiklik rekabet dışı olarak verildi ve sözleşmenin toplam değeri 1,64 milyar dolardan 2,36 milyar dolara yükseltildi. Duyuruda sözleşme sırasında 220,1 milyon doların Japon FMS fonlarından tahsis edildiği belirtildi.

Çalışma ABD ve Japonya'da yürütülecek

Faaliyetlerin Moorestown, New Jersey ve Japonya'da yürütüleceği, tamamlanma tarihinin 31 mart 2030 olarak belirlendiği kaydedildi. Sözleşme makamı Virginia Dahlgren'deki Füze Savunma Ajansı olarak açıklandı.

İptal edilen Aegis Ashore yerine iki gemi

Japonya, 2020'de iptal edilen Aegis Ashore projesinin yerine iki adet büyük balistik füze savunma gemisi inşa ediyor. İlk geminin omurgası 18 temmuz 2025'te Mitsubishi Heavy Industries'in Nagasaki tersanesinde, ikinci geminin omurgası ise 5 şubat 2026'da Japan Marine United'ın Yokohama Isogo tersanesinde kızağa konuldu.

Yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve standart 12 bin ton deplasmanlı olarak planlanan gemilerin her birinde 96 hücreli mevcut Aegis muhriplerine kıyasla 128 dikey atım hücresi bulunacak. Gemilerde SPY-1 yerine Lockheed Martin üretimi AN/SPY-7 radarı kullanılacak.