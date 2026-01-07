ABD’den Lockheed Martin ile füze üretim hamlesi

Lockheed Martin yaptığı açıklamada, ABD hükümetiyle imzalanan anlaşmanın, Patriot hava ve füze savunma sisteminin kilit bileşenlerinden biri olan PAC-3 MSE füzesinin üretimini hızlandırmayı amaçladığını bildirdi. Şirket, bu düzenlemenin tek seferlik ve sabit miktarlı bir sözleşme yerine, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir üretim artışını yönlendirecek çerçeve bir yapı olarak tasarlandığını belirtti.

Lockheed Martin’e göre üretim artışı; yeni üretim ekipmanları, genişletilen test altyapısı ve 13 binden fazla firmadan oluşan tedarikçi ağıyla desteklenecek.

PAC-3 MSE’nin özellikleri

SavunmaSanayiST.com'dan Başak Berber'in haberine göre, PAC-3 hava savunma füzeleri; taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve hava araçlarını “vur-imha” (hit-to-kill) teknolojisiyle etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı. Patriot ailesinin en gelişmiş önleyicisi olan sistem, ABD ve çok sayıda müttefik ülke tarafından kullanılıyor.

PAC-3 MSE, ABD Kara Kuvvetleri ile Avrupa, Orta Doğu ve Hint-Pasifik’teki çok sayıda ABD müttefiki orduda kullanılan Patriot sistemine entegre durumda bulunuyor.

Küresel çatışmaların gölgesinde üretim hamlesi

Üretim artışı kararı, devam eden çatışmalar ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek isteyen ortak ülkelerden gelen artan taleplerin, ABD ve müttefiklerin hava savunma envanterleri üzerindeki baskıyı sürdürdüğü bir dönemde alındı. Son yıllarda Patriot sistemleri ve PAC-3 MSE füzeleri müttefik ülkelere tedarik edildi; bu durum, mevcut stokların yenilenmesi ve yeni taleplerin karşılanması ihtiyacını beraberinde getirdi.