ABD’den Nijerya’ya stratejik askeri destek

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nijerya’daki güvenlik ortaklarına askeri malzeme sevkiyatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paylaşımda, teslim edilen ekipmanların Nijerya’nın sürdürdüğü operasyonlara verilen desteğin bir parçası olduğu ve iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini yansıttığı ifade edildi. Görsellerin de paylaşıldığı açıklamada, sevk edilen malzemelerin türü ve kapsamına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.