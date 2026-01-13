  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. ABD’den Nijerya’ya stratejik askeri destek
Takip Et

ABD’den Nijerya’ya stratejik askeri destek

Washington yönetiminin, Abuja’daki güvenlik ortaklarına yönelik olarak “kritik askeri malzemeler” sevkiyatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’den Nijerya’ya stratejik askeri destek
Takip Et

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nijerya’daki güvenlik ortaklarına askeri malzeme sevkiyatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paylaşımda, teslim edilen ekipmanların Nijerya’nın sürdürdüğü operasyonlara verilen desteğin bir parçası olduğu ve iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini yansıttığı ifade edildi. Görsellerin de paylaşıldığı açıklamada, sevk edilen malzemelerin türü ve kapsamına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Rusya, Geran-5 Kamikaze İHA’sını ilk kez savaşta kullandıRusya, Geran-5 Kamikaze İHA’sını ilk kez savaşta kullandıSavunma Sanayi
İsveç, 440 milyon dolarlık insansız askeri drone yatırımı yapıyorİsveç, 440 milyon dolarlık insansız askeri drone yatırımı yapıyorSavunma Sanayi

 