ABD’den Norveç’e 2,3 milyar dolarlık Black Hawk paketi

Pakette, helikopterlerin yanı sıra 46 adet T700-GE-701D motor, 25’er adetlik füze ihbar sistemleri (AN/AAR-57), kızılötesi karşı tedbirler ve radar uyarı alıcıları (AN/APR-39E(V)2) yer alıyor. Ana yüklenici olarak Lockheed Martin bünyesindeki Sikorsky firmasının devreye girdiği anlaşma, Norveç’in döner kanatlı hava kabiliyetinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Kapsamlı bir lojistik ve teknoloji paketi

Sadece helikopterlerin değil, silah sistemlerinin tamamının satıldığı bu anlaşmada, 18 adet M240H makineli tüfeği ve M240, M134 ile M3M tüfekleri için de tedarik hükümleri bulunuyor. Bu detay, Norveç’in sadece hava destek kapasitesini değil, kara birliklerinin ateş gücünü de yükselttiğini gösteriyor. ABD yetkilileri, söz konusu satışın Norveç’in mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı müdahale kapasitesini artıracağını ve ABD ile diğer müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliğini güçlendireceğini vurguluyor.

Norveç’in ABD’den savunma seferberliği sürüyor

Bu Black Hawk satışı, Norveç ile ABD arasındaki uzun süredir devam eden savunma tedarik ilişkisini daha da genişletecek bir adım olarak görülüyor. Washington, Ağustos ayında Norveç’e 270 milyon dolar değerinde M795 tipi 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatının satışını da onaylamıştı. Teknik destek, dokümantasyon ve lojistik unsurların da dahil olduğu bu anlaşmanın, Norveç’in topçu ve orta menzilli ateş gücünü güçlendirmesi hedefleniyor.

Daha önce, Eylül 2025’te ABD, Norveç’e 162 milyon dolar değerinde 50 adede kadar MK 54 hafif torpido sisteminin satışına onay vermişti. Temmuz 2025’te ise Washington, HH-60W muharebe kurtarma helikopterleri ve ilgili ekipmanların toplam 2,6 milyar dolar değerindeki satışına yeşil ışık yakmıştı. Bu satış, Norveç’in Arktik bölgesindeki güvenlik önlemlerini ve NATO müttefikleriyle entegrasyonunu hızlandıran stratejik bir süreç olarak öne çıkıyor.