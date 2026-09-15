ABD'den Polonya'nın savunma modernizasyonuna 4 milyar dolarlık kredi garantisi

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Polonya ile ABD arasındaki yeni kredi garanti anlaşması Varşova'da imzalandı. Düzenleme, iki ülke arasındaki altıncı FMF anlaşması olurken, mekanizma Polonya'nın savunma tedariklerinde ABD kaynaklı finansmana erişimini genişletiyor.

Kredi, Polonya'nın Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) aracılığıyla kullanılacak. ABD hükümetinin geri ödeme garantisi verdiği finansman, Polonya'nın mevcut savunma sözleşmelerinin finansmanına katkı sağlarken yeni tedarik programlarının da önünü açıyor.

Apache ve F-16 programları öne çıkıyor

Polonya Savunma Bakanlığı, yeni finansmanın özellikle AH-64E Apache saldırı helikopterleri programının yanı sıra F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunda kullanılacağını açıkladı. Varşova, ABD'den 96 Apache helikopteri için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tedarik sözleşmesi imzalamıştı.

Polonya'nın savunma modernizasyonunda ABD menşeli Abrams tankları, Patriot hava savunma sistemleri, HIMARS roket sistemleri ve F-35 savaş uçakları da önemli yer tutuyor. Yeni finansman, bu geniş kapsamlı tedarik zincirinin maliyetlerinin karşılanmasında Polonya'ya ek hareket alanı sağlıyor.

ABD'nin finansman desteği 20 milyar dolara yaklaştı

Yeni anlaşmayla birlikte ABD'nin FMF programı üzerinden Polonya'ya sağladığı toplam finansman yaklaşık 20 milyar dolara yükseldi. Varşova'nın savunma harcamalarını artırdığı ve NATO'nun doğu kanadındaki askeri kapasitesini genişlettiği bir dönemde gelen yeni kredi garantisi, ABD ile yürütülen savunma tedariklerinin finansmanında önemli bir araç haline geliyor.

Polonya, son yıllarda özellikle hava savunması, kara kuvvetleri ve savaş uçağı kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD ile yüksek tutarlı anlaşmalara imza attı. Yeni FMF kaynağı da ülkenin bu modernizasyon programlarını sürdürmesinde kullanılacak.