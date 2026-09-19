ABD'den Saab'a radar üretimi için 51,5 milyon dolarlık ek sözleşme

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Ek sözleşme, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterine girecek yeni nesil devriye gemilerinde kullanılacak Sea Giraffe Multi-Mode Radar sistemlerini kapsıyor. Söz konusu değişiklik, 2017 yılında imzalanan ana sözleşme üzerindeki üretim opsiyonunun devreye alınması anlamına geliyor.

Üretim iki ülkede yapılacak

Anlaşma sadece yeni radarların üretimini değil, aynı zamanda mühendislik desteği ve yedek parça tedarikini de içeriyor. Üretim faaliyetleri iki ülkede yürütülecek. Çalışmaların büyük bölümü Saab'ın İsveç'teki Göteborg tesisinde, kalan kısmı ise ABD'nin Syracuse kentindeki tesisinde gerçekleştirilecek.

Heritage sınıfı gemilerin ana sensörü olacak

Sea Giraffe sistemi, ABD Sahil Güvenlik'in Heritage sınıfı açık deniz devriye gemilerinin ana sensörü olarak görev yapıyor. ABD Donanması envanterinde AN/SPS-77 adıyla bilinen sistem, aynı zamanda Independence sınıfı kıyı muharebe gemilerinde de kullanılıyor.

Saab'ın Sea Giraffe radar ailesi, ABD'de Sahil Güvenlik ve Donanma dahil olmak üzere dört ayrı programda aktif olarak yer alıyor. Radar, hava ve deniz hedeflerini aynı anda takip edebilmesi ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz gözetleme sağlamasıyla öne çıkıyor.