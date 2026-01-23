ABD’den Singapur’a 2,3 milyar dolarlık deniz karakol uçağı ve torpido satışı onayı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Singapur’a 2,316 milyar dolar tahmini maliyet ile P-8A Poseidon deniz karakol uçağı ve MK 54 hafif torpidolar ile ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 20 Ocak 2026 tarihinde verdi.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, tahmini maliyeti 2,316 milyar dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

-4 adet P-8A Poseidon deniz karakol uçağı

-AN/AAQ-24(V)N sistemi için 7 Guardian lazer verici tertibatı

-AN/AAQ-24(V)N sistemi için 7 sistem işlemcisi

-8 adet MK 54 MOD 0 hafif torpido

eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Singapur, Boeing ile sözleşme imzalayabilecek.

Singapur’un deniz karakol yetenekleri P-8A ile güçlendiriliyor

DSCA tarafından yapılan basın açıklamasına göre MK 54 hafif torpidoların ise büyük çoğunluğu doğrudan ABD Donanması stoklarından ihraç edilecek. Bu çalışmanın yürütülmesi sırasında bileşenler, sistemler ve mühendislik hizmetleri sağlayacak ABD Donanması ile sözleşmeli çok sayıda başka şirketin yer alması planlanmaktadır.

2025 yılının sonlarına doğru Singapur’un, Boeing’den P-8A Poseidon tedarik edeceği kamuoyuna yansımıştı. Singapur Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Chan Chun Sing’in 9 Eylül’de Pentagon’da yapılan bir toplantıda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e söz konusu kararı ilettiği belirtilmişti. Bu bağlamda açıklamada, Singapur’un deniz güvenliği yeteneklerinin yeniden yapılandırılmasının ilk aşaması olarak 4 adet P-8A uçağı satın alacağı aktarılmıştı.

P-8A’lar, şu anda Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan 5 Fokker 50 deniz karakol uçağının yerini alacak. Keza Singapur Mart ayında Airbus C-295 ile birlikte bir sonraki deniz karakol uçağı olarak P-8A’yı değerlendirdiğini açıklamıştı.