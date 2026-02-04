ABD’den Suudi Arabistan’a 3 milyar dolarlık F-15 onayı

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Suudi Arabistan’a yönelik olası askerî satışla ilgili gerekli sertifikasyonu Kongre’ye ilettiğini açıkladı. Kararın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından alındığı belirtildi.

Ekipman ve hizmet kalemleri

Açıklamaya göre Suudi Arabistan, ana savunma teçhizatı kapsamına girmeyen çeşitli askerî ekipman ve hizmetlerin tedarik edilmesini talep etti. Bu kapsamda; yedek ve onarım parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuarlar ile onarım ve iade desteği, yer ve personel ekipmanları, gizli ve gizli olmayan yazılımlar ile yazılım desteği, teknik yayınlar ve dokümantasyon, personel eğitimi ve eğitim ekipmanları ile ABD Hükümeti ve yüklenicilere ait mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri yer aldı.

DSCA açıklamasında, söz konusu satışın Körfez bölgesinde NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi. Satışın, Kraliyet Suudi Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 filosunun sürdürülebilirliğine ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Uygulama süreci ve personel ihtiyacı

SavunmaSanayiST'in haberine göre açıklamada, bu tedarikin bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. İlgili ekipman ve hizmetler için bir ana yüklenici bulunmadığı, çeşitli yüklenicilerin görev alacağı bildirildi.

Olası satışın uygulanmasının, Suudi Arabistan’a sınırlı sayıda ilave uzun süreli ABD’li sivil yüklenici veya askerî personel görevlendirilmesini gerektirebileceği ifade edildi. ABD savunma hazırlık seviyeleri üzerinde olumsuz bir etki öngörülmediği belirtilirken, açıklanan tutarın ilk gereksinimlere dayalı olarak tahmin edilen azami bedeli yansıttığı, nihai maliyetin imzalanacak satış anlaşmalarına bağlı olarak daha düşük olabileceği kaydedildi.