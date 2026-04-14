ABD’den Tayvan’a F-16 sevkiyatında kritik eşik: Üretim tam kapasiteye ulaştı

Uzun süredir çeşitli teknik aksaklıklar ve yazılım entegrasyonu sorunları nedeniyle gecikmelerin yaşandığı F-16 Block 70 projesinde önemli bir ivme yakalandı. Savunma yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilere göre, uçakların montaj sürecindeki darboğazlar aşıldı ve üretim tesisleri en yüksek verimlilik seviyesine çıkarıldı. Yıllardır beklenen bu stratejik takviye için üretim bandındaki mesainin artırıldığı ve ilk jetlerin kabul testlerinin ardından adaya gönderilmek üzere hazırlandığı ifade edildi. Bu hamle, bölgedeki hava savunma dengeleri açısından kritik bir virajı temsil ediyor.

Teslimat takvimi ve hava gücü planlaması

Planlanan takvime göre, üretimi tamamlanan ilk uçakların bu yılın sonuna kadar envantere girmesi hedeflenirken, toplam 66 uçaktan oluşan filonun geri kalan kısmının ise önümüzdeki iki yıl içerisinde kademeli olarak tamamlanması öngörülüyor. Teslimat sürecindeki bu hızlanma, mevcut hava filosunu modernize eden Tayvan için operasyonel bir boşluğun kapanması anlamına geliyor. Modern radar sistemleri ve gelişmiş mühimmat kapasitesiyle donatılan yeni jetler, adanın savunma hattındaki caydırıcılığı artıracak temel unsurlar arasında yer alıyor.

Stratejik savunma hattı tahkim ediliyor

Savaş uçaklarının yanı sıra, insansız hava araçları ve diğer savunma sistemlerini de kapsayan geniş ölçekli modernizasyon çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Üretim bandından çıkacak olan her bir uçağın, yüksek teknolojiye sahip aviyonik sistemlerle donatıldığı ve modern muharebe sahasının gereksinimlerine göre optimize edildiği belirtiliyor. Bu kapsamlı sevkiyatın tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki stratejik hava gücü kapasitesinin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.