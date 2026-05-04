ABD’den Thor İHA yatırımı

Pentagon, taktik birimlerin sahadaki durumsal farkındalığını güçlendirmek için yeni nesil insansız hava araçlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Maryland merkezli savunma yüklenicisi Mistral Inc. ile imzalanan 20.039.666 dolarlık sabit fiyatlı sözleşme, "Thor" mini İHA sistemlerinin ve çeşitli görev faydalı yüklerinin tedarikini kapsıyor. Alabama’daki Redstone Arsenal Ordu Sözleşme Komutanlığı tarafından yönetilen projenin Mart 2027’ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

Taktik birimlere ‘sırt çantasında’ hava gücü

Thor sistemi, modern muharebe alanının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, sırt çantasında taşınabilen ve dikey kalkış-iniş (VTOL) yapabilen çok rotorlu bir platformdur. İsrail merkezli Elbit Systems’in iştiraki FUSE tarafından geliştirilen bu sistem, Mistral ortaklığıyla ABD ordusunun kullanımına sunuluyor. Sistemin en büyük avantajı, bir mangadaki askerler tarafından araç gerektirmeden iki dakikadan kısa sürede kurulup havalandırılabilmesidir. Bu özellik, en ön saftaki bölüklerin üst komuta kademesinden İHA desteği beklemeden kendi hava unsurlarını kullanmalarına olanak tanıyor.

Yapay zeka ve otonom görev kabiliyeti

Grup 2 İHA sınıfında (yaklaşık 9,5-25 kg) yer alan Thor, gelişmiş otonom özellikleri ve yapay zeka algoritmalarıyla dikkat çekiyor. Sistem; otomatik kalkış-iniş, GPS’in engellendiği ortamlarda navigasyon ve nesne tanıma gibi yeteneklere sahiptir. 70 dakikaya kadar havada kalabilen ve 10 kilograma kadar yük taşıyabilen Thor; sadece keşif ve gözetleme (ISR) değil, aynı zamanda mühimmat bırakma, elektronik harp ve kritik ikmal malzemelerinin taşınması gibi çok amaçlı görevlerde kullanılabiliyor.