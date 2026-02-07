ABD’den Ukrayna’ya 185 milyon dolarlık askeri paket

Ukrayna, daha önce ABD’den temin ettiği araç ve silah sistemlerinin sahadaki performansını sürdürmek için yedek parçalara ve lojistik desteğe ihtiyaç duyuyor. Satış kapsamında, özellikle ‘Sınıf IX’ yedek parçalar ile bakım ve idame süreçlerini güçlendirecek program destek unsurları sağlanacak. Bu destek sayesinde silah sistemlerinin kullanılabilirlik oranı artacak, bakım süreleri kısalacak ve sahadaki operasyonel etkinlik yükselmiş olacak.

Ukrayna ordusunun operasyonel verimliliği yükseliyor

Yerel bakım kapasitesinin güçlendirilmesi, Ukrayna ordusunun bağımsız hareket etmesine olanak tanırken, hızlı onarım ve iyileştirilmiş lojistik süreçler sahadaki etkinliği doğrudan artıracak. DSCA yetkilileri, bu paketle Ukrayna’nın mevcut sistemlerini daha verimli kullanabileceğini ve arıza sürelerini minimize edebileceğini vurguladı.

Satışın, yalnızca Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda Avrupa’daki istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan stratejik bir ortağın güvenliğini destekleyeceği de ifade edildi. Uzmanlar, bu hamlenin ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olduğunu, bölgedeki güvenlik dinamiklerini güçlendirdiğini belirtiyor.

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı bu paket, mevcut sistemlerin bakım ve idamesine odaklanarak sahadaki etkinliği artırmayı, lojistik süreçleri iyileştirmeyi ve yerel onarım kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Böylece Ukrayna, kendi ordusunun operasyonel performansını sürdürülebilir şekilde yükseltebilecek ve sahadaki dayanıklılığını artırabilecek.