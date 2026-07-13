Ukrayna genelinde enerji ve lojistik altyapı şebekelerine yönelik uzun menzilli hava taarruzlarının artış göstermesi, Kiev yönetiminin gelişmiş mühimmat ihtiyacını en üst seviyeye çıkardı. Batı savunma sanayisinin en etkili önleme füzeleri arasında yer alan PAC-3 serisi, özellikle yüksek hızlı balistik füze tehditlerini imha etme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ellerindeki Patriot savunma bataryalarının tam kapasiteyle çalışabilmesi ve mühimmat stoklarının yenilenmesi adına Washington ile yürütülen askeri ve diplomatik temasların netice verdiğini bildirdi. Sevkiyatın yakın tarihte cephe hattı arkasındaki stratejik noktalara intikal ettirilmesi bekleniyor.

Askeri yardımların lojistik takvimi işliyor

Kiev’de gerçekleştirilen son güvenlik koordinasyon toplantısının ardından detayları kamuoyuyla paylaşan Ukrayna makamları, füzelerin nakil süreçlerine ilişkin teknik planlamaların tamamlandığını aktardı. Gelişmiş radar entegrasyonuna ve kinetik çarpma teknolojisine sahip olan bu mühimmatların, ülkenin hava sahasındaki tehdit emilim bariyerini daha dirençli hale getirmesi öngörülüyor.

Uluslararası ittifak ortaklarından sağlanan askeri ve savunma sanayisi desteklerinin sürekliliği, mevcut jeopolitik konjonktürde bölgedeki direnç seviyesinin muhafazası açısından en belirleyici etken olmayı sürdürüyor.