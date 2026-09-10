ABD’den Umman’a 188 milyon dolarlık F-16 desteği

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Olası satış kapsamında Umman’ın F-16 uçakları için büyük ve küçük ölçekli modifikasyonlara yönelik ekipman ve destek sağlanması planlanıyor. Pakette ayrıca yedek parçalar, sarf malzemeleri, uçak bileşenleri, onarım ve geri dönüş hizmetleri ile haberleşme ve hassas seyrüsefer ekipmanları yer alıyor.

ABD’nin sağlayacağı destek yalnızca uçakların teknik bakımını kapsamıyor. Yer destek ekipmanları, ölçüm ve laboratuvar kalibrasyon hizmetleri, yazılım ve yazılım desteği, teknik dokümantasyon, personel eğitimi ile mühendislik ve lojistik hizmetleri de paketin içerisinde bulunuyor.

F-16’ların operasyonel kapasitesi korunacak

Yaklaşık 188 milyon dolarlık paket, Umman’ın mevcut F-16 filosunun görev kabiliyetinin sürdürülebilmesine yönelik uzun vadeli teknik ve lojistik altyapının güçlendirilmesini hedefliyor. ABD yönetimi, desteğin Umman’ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kapasitesini artıracağını, aynı zamanda ABD ve koalisyon güçleriyle birlikte çalışabilirliğini geliştireceğini belirtiyor.

Söz konusu satışın hayata geçmesi halinde Umman, F-16 filosunun bakım, modernizasyon ve teknik destek ihtiyaçlarını kapsamlı bir paket üzerinden karşılayacak. Washington ayrıca planlanan desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmesinin beklenmediğini ve ABD’nin savunma hazırlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmayacağını bildiriyor. Olası satış kapsamında şu aşamada belirlenmiş bir ana yüklenici bulunmazken, destek faaliyetlerinin ihtiyaçlara göre ABD hükümeti veya sözleşmeli tedarikçiler tarafından yürütülmesi planlanıyor.