ABD'den V-22 Osprey'e uçuş kontrol modernizasyonu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD, V-22 Osprey filosunun yerleşik sistemlerinde yeni bir modernizasyon sürecine girdi. Sürecin odağında uçuş kontrol sistemleri yer alıyor.

ABD Donanması Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR) tarafından Bell Boeing Ortak Proje Ofisi'ne 90,83 milyon dolar değerinde ek sipariş verildi. Sözleşme, V-22 uçuş kontrol sisteminin yeniden tasarımı ve geliştirilmesini kapsıyor.

2030'a kadar tamamlanacak

Sözleşme kapsamında uçuş kontrol bilgisayarları, kokpit arayüz birimleri ve bunlara bağlı test ekipmanları yenilenecek. Modernizasyon, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Donanması'nın yanı sıra yabancı askeri satış müşterilerini de kapsıyor.

Çalışmaların Ekim 2030'a kadar tamamlanması planlanıyor. Faaliyetlerin büyük bölümü Ridley Park ve Mesa'da yürütülecek.

Yeni sözleşme, 2021 yılında başlatılan 214,39 milyon dolarlık modernizasyon programının devamı niteliğinde. Program ile yaşlanan elektronik bileşenlerin değiştirilmesi, parça eskimesi sorununun çözülmesi ve siber güvenlik dayanımının artırılması hedefleniyor.

Bell ve Boeing tarafından geliştirilen V-22 Osprey, 2007'den bu yana ABD Deniz Piyadeleri başta olmak üzere aktif görevde bulunuyor. Helikopterin dikey uçuş kabiliyeti ile uçağın hız ve menzilini birleştiren platformun, modernizasyonlarla birlikte hizmet ömrünün uzatılması amaçlanıyor.