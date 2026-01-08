ABD’den Venezuela operasyonunda yeni İHA hamlesi

ABD Ordusu’nun Venezuela’nın başkenti Karakas’a yönelik düzenlenen hava saldırılarında kamikaze İnsansız Hava Araçlarını (İHA) kullandığı bildirildi. Saldırıya dair yayınlanan görüntülerdeki teknik detaylar, operasyonun ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından geçtiğimiz ay kurulan yeni İHA filosu tarafından gerçekleştirildiği iddiasını güçlendiriyor.

Saldırının hemen ardından bölgedeki yerel kaynaklar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, operasyonda kullanılan mühimmatın tipine dair önemli veriler sundu. Karakas sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlama anlarından hemen önce gökyüzünden gelen belirgin bir motor sesi dikkat çekti. Görüntülerde duyulan ve İran yapımı Shahed-136’larla özdeşleşen bu karakteristik motor sesi, saldırıda ABD yapımı LUCAS tipi dolanan mühimmatların kullanıldığı yönündeki iddiaları doğrulayan en somut veri olarak değerlendirilebilir.

CENTCOM’un yeni görev gücü ilk kez sahada

Defence Blog tarafından yapılan habere göre Venezuela’daki saldırı, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) yakın zamanda yaptığı stratejik değişikliklerle ilişkilendirilmekte. Bu bağlamda CENTCOM, Aralık 2025’te ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda “Akrep Saldırısı Görev Gücü”nün (TFSS) kurulduğunu duyurmuştu. Söz konusu görev gücünün, “Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)” filosunu oluşturmak ve bu teknolojiyi hızla operasyonel hale getirmek amacıyla yapılandırıldığı açıklanmıştı. Karakas’ta gerçekleşen saldırıların, TFFS biriminin ilk fiili operasyonu olduğu değerlendirilmekte.

Defence Turk'ten Şevval Çavdar'ın haberine göre, operasyonda kullanıldığı belirtilen ve Arizona merkezli SpektreWorks tarafından geliştirilen LUCAS sistemleri, maliyet etkinliği ve teknik yapısıyla bilinmektedir. Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 2.4 metre kanat açıklığına sahip olan delta kanat tasarımlı sistemlerin platform başına yaklaşık 35.000 dolara mal olduğu ifade edilmişti. Bahse konu İHA, katapult veya roket desteğiyle fırlatılabilme özelliğine sahip.