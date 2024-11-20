AB’den 60 milyon Euro'luk IRIS-T SLM ve Mistral hava savunma sistemleri tedariki

Yapılan açıklamalara göre Avrupa Birliği, “Avrupa Savunma Sanayiini Ortak Tedarik Yoluyla Güçlendirme Yasası (EDIRPA)” kapsamında JAMIE projesine toplam 60 milyon avro değerinde finansman sağlayacak. Almanya, Slovenya, Avusturya, Letonya, Estonya ve Bulgaristan’ın ortak tedarikiyle IRIS-T SLM hava savunma sistemleri temin edilecek.

Alman savunma şirketi Diehl Defence tarafından geliştirilen IRIS-T SLM hava savunma sistemi; savaş uçakları, seyir füzeleri ve insansız hava araçları (İHA)’nı imha etmekte kullanılıyor. IRIS-T SLM sistemleri 2023 yılında Ukrayna’da, Rusya’nın seyir füzeleri ve kamikaze İHA’larına karşı kullanılmıştı. Diehl Defence tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna’da IRIS-T SLM sistemlerinin yüksek etkili şekilde başarılı kullanımı, bu modern sistemin Avrupa’nın orta menzil hava savunması için önemini vurgulamaktadır.” denildi.

Sistemlerin teslimatının hızlandırılması planlanırken, eğitim programlarının 2025 yılında başlaması ve sistemlerin operasyonel hale gelmesinin 2-3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Proje, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

EDIRPA, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve acil savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuştu. Proje, savunma sanayii üreticilerine talep öngörülebilirliği sağlayarak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

EDIRPA kapsamında desteklenen ikinci proje olan Mistral, dokuz üye devletin çok kısa menzilli hava savunma sistemlerini tedarik etmesini içeriyor. EDIRPA girişimi çerçevesinde Fransa, Belçika, Güney Kıbrıs, Estonya, İspanya, Macaristan, Slovenya, Romanya ve Danimarka’ya MISTRAL hava savunma sistemi tedarik edilecek.

2025 yılına kadar sürmesi planlanan EDIRPA, üye ülkelerin ortak tedarik süreçlerindeki idari maliyetlerini karşılıyor. Avrupa Komisyonu, bu yaklaşımın 2025 sonrası dönemde Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) ile devam ettirilmesini öneriyor.

IRIS-T SLM özellikleri

IRIS-T SLM, yüksek hassasiyetli kızılötesi arayıcılarla donatılmış bir füze sistemi olarak öne çıkıyor. 40 kilometre menzile ve 20 kilometre irtifa kapsama alanına sahip olan sistem, yoğun elektronik harp ortamında dahi hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. Sistemin radarları, 360 derece kapsama alanı sunuyor ve aynı anda birden fazla hedefi algılayarak takip edebiliyor. Ağ tabanlı yapısıyla diğer hava savunma sistemlerine entegre edilebilen IRIS-T SLM, NATO standartlarıyla da uyumlu olarak çalışıyor.

MISTRAL 3 özellikleri

Fransız savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen Mistral hava savunma sistemi; sabit kanatlı uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve seyir füzelerine karşı etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş kızılötesi güdüm teknolojisiyle donatılan Mistral, düşük ısı izine sahip hedefleri dahi olumsuz hava koşullarında yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Sistem, taşınabilir fırlatıcılar, araç monteli savunma sistemleri ve deniz platformlarından konuşlandırılarak geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Sistemin en yeni versiyonu olan MISTRAL 3.7 kilometreye kadar etkili menzil ve 3 kilometre irtifada hedefleri vurma konusunda nispeten düşük bir kapasiteye sahip.

JAMIE ve MISTRAL projeleri; savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarına karşı gelişmiş koruma sunarak AB’nin kolektif savunma hazırlığını artırıyor.