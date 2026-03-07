AB’den kritik uyarı: Füze üretimini hızla artırmalıyız

Savunma ve Uzaydan Sorumlu Komiseri Andrius Kubilius, Avrupa’nın güvenlik mimarisine yönelik en sert uyarılarından birini yaptı. Helsinki’de düzenlenen toplantıda konuşan Kubilius, “Avrupa’nın füze üretim kapasitesini acilen artırması gerekiyor” diyerek hem Ukrayna’nın savaş koşullarında duyduğu ihtiyaçlara hem de küresel tedarik zincirindeki kırılganlıklara dikkat çekti.

Komiserin açıklaması, özellikle Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine yönelik talebin Batı’nın mevcut üretim kapasitesini çoktan aşmış olmasıyla doğrudan bağlantılı. Avrupa ülkeleri, ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonları nedeniyle küresel silah tedarik zincirinde yaşanan baskıyı da yakından hissediyor. Bu durum, Avrupa’nın dış kaynaklara bağımlılığını daha da riskli hale getiriyor.

Kubilius’un Polonya’da başlattığı “Füze Turu” kapsamında yaptığı değerlendirmeler, Avrupa’nın yalnızca Ukrayna’ya destek vermek için değil, kendi caydırıcılığını güçlendirmek için de üretim kapasitesini artırması gerektiğini ortaya koyuyor. Savunma şefi, Avrupa’nın stratejik bağımsızlığını koruyabilmesi için hızlı ve koordineli yatırımların şart olduğunu belirtti.

Avrupa’da savunma tartışmaları alevleniyor

Bu çağrı, Avrupa’daki siyasi tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Bir yanda güvenlik risklerini öne çıkaranlar, diğer yanda artan savunma harcamalarının ekonomik yükünü sorgulayanlar var. Ancak Ukrayna’nın acil talepleri ve Rusya’nın saldırılarını sürdürmesi, Avrupa’nın zaman baskısı altında hareket etmesini zorunlu kılıyor.

ABD ve Türkiye gibi aktörlerin de benzer adımlar attığı görülüyor. Pentagon, Çin ile olası çatışma senaryolarına hazırlık amacıyla füze üretimini hızlandırma talimatı verirken; Türkiye, 18 ay içinde üretim kapasitesini yüzde 270 artırmayı hedefleyen yeni nesil füze projelerini gündeme aldı. Avrupa’nın bu yarışta geri kalması, hem Ukrayna’ya desteği hem de kendi güvenlik çıkarlarını zayıflatabilir.

ABD ve Türkiye’nin üretim hamleleriyle hızlanan küresel yarışta Avrupa’nın geri kalmaması gerekiyor. Kubilius’un çıkışı, kıtanın savunma sanayisinde yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. Bundan sonra atılacak adımlar, yalnızca Ukrayna’nın gökyüzünü değil, Avrupa’nın gelecekteki güvenlik dengelerini de belirleyecek; bu yüzden kararların gecikmeye tahammülü yok.