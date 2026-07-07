AB'den Moldova’ya büyük destek: 100'den fazla Kanadalı Senator zırhlı aracı teslim edilecek

AB hibe desteğiyle Moldova Silahlı Kuvvetleri'ne 100'den fazla Kanadalı Roshel Senator zırhlı aracı tedarik edilecek. Estonya Savunma Yatırımları Merkezi'nin yürüttüğü ve 50 milyon avroyu aşan proje, ordunun hareket kabiliyeti ile intikal kapasitesini artırmayı hedefliyor. Geri ödemesiz fonla sağlanan askeri araçların teslimatı Mayıs 2027'ye kadar tamamlanacak.

Savunma kapasitesini artıracak dev bütçeli ortaklık

Avrupa Birliği ile Moldova Cumhuriyeti arasında son dönemde derinleşen güvenlik ve savunma iş birliği, kapsamlı bir askeri araç tedariki anlaşmasıyla somut bir boyuta taşındı. Avrupa Barış Fonu (EPF) tarafından finanse edilen ve toplam değeri 50 milyon avroyu ($57 milyon) aşan dev proje kapsamında Moldova, tamamen geri ödemesiz hibe desteğinden yararlanacak. Tedarik operasyonunu koordine eden Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI), Kanadalı üretici Roshel ile resmi çerçeve sözleşmesini imzalayarak üretim ve lojistik sürecini resmen başlattı.

Ford şasili taktik araçların teslimat takvimi belirlendi

Kanada'da üretilen ve Ford F-550 ticari ağır kamyon şasisi üzerine inşa edilen Roshel Senator zırhlı araçları, modüler yapıları ve sahada kanıtlanmış dayanıklılıklarıyla biliniyor. 4×4 tekerlekli bu taktik araçlar; personel intikali, komuta kontrol, lojistik destek ve tıbbi tahliye gibi çok çeşitli askeri misyonlarda etkin görev yapabiliyor. Moldova Savunma Bakanlığı, 100'den fazla aracın envantere girmesiyle birlikte ulusal ordunun hareket kabiliyetinin üst seviyeye çıkacağını açıkladı. Planlanan teslimat takvimine göre Kanadalı üretici, tüm araçların sevkiyatını Mayıs 2027'ye kadar tamamlayarak Moldova Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmiş olacak.