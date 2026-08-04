AB'den Ukrayna'ya 3,47 milyar Euro askeri bütçe

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Yeni finansman paketiyle birlikte Ukrayna'nın özellikle son dönemde yoğunlaşan hava saldırılarına karşı hava savunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Kaynağın, hava savunma sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat ve diğer kritik askeri teçhizatın temini ile üretim süreçlerine katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak hava savunması ve askeri tedarike yönlendirilecek

Finansman paketi, yalnızca Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda Avrupa savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin artırılmasını ve ortak üretim projelerinin desteklenmesini de amaçlıyor. Bu kapsamda Avrupa'daki savunma sanayi şirketleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Ortak savunma üretimi ve sanayi iş birliği desteklenecek

AB'nin son dönemde savunma alanındaki finansman mekanizmalarını genişletmesiyle birlikte, ortak savunma projeleri ve askeri sanayi yatırımlarına yönelik kaynakların artırılması öngörülüyor. Yeni kredi diliminin, savunma sanayisinde üretim kapasitesinin geliştirilmesine ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu finansman, Avrupa'nın savunma sanayisinde ortak üretim ve tedarik modelini güçlendirmeye yönelik adımlarının bir parçası olarak değerlendirilirken, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri ekipmanların daha hızlı temin edilmesine destek sağlaması amaçlanıyor.