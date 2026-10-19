ABD'li iki dev anlaştı: Roketatar füzeleri için yeni dönem mi başlıyor?

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L3Harris Technologies, güdümlü roket sistemi GMLRS için Lockheed Martin ile 250 milyon dolarlık üretim anlaşması yaptığını açıkladı.

250 milyon dolarlık anlaşmanın detayları

Yapılan resmi açıklamaya göre sözleşmenin toplam değeri 250 milyon dolar olarak belirlendi.

L3Harris bu anlaşma kapsamında, Güdümlü Çok Namlulu Roketatar Sistemi olarak bilinen GMLRS füzelerinin motor kısmını üretecek.

Yani roketin ateşlendikten sonra havada ilerleyip hedefe gitmesini sağlayan en kritik parça artık L3Harris tarafından yapılacak.

Anlaşmanın önemi

GMLRS sıradan bir mühimmat değil. İçindeki güdüm sistemi sayesinde hedefini metrelerce sapma olmadan vurabilen akıllı bir füze olarak biliniyor.

Bu özelliği nedeniyle hem ABD Ordusu hem de müttefik ülkeler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Son yıllarda artan küresel gerilimler nedeniyle bu füzeye olan talep de kat kat arttı.

Üretimde yeni dönem beklentisi

Şimdiye kadar üretim yükünün büyük kısmı Lockheed Martin'in üzerindeydi. L3Harris'in de devreye girmesiyle birlikte fabrikalardaki üretim temposunun artması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında üretilecek motorlar, doğrudan Lockheed Martin'in üretim hattına entegre edilecek ve yıllık GMLRS üretiminin yukarı çekilmesi hedefleniyor.

Bu adımın, azalan mühimmat stoklarının yenilenmesini ve müttefik ülkelere yapılan teslimatların hızlanmasını sağlaması planlanıyor.