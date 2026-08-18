ABD’nin hava filosuna 115,4 milyon dolarlık yeni tedarik takviyesi

Küresel savunma bütçelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Pentagon hava filosunu yeni nesil teknolojilerle donatmak için Airbus Helicopters firmasına tam 115,4 milyon dolarlık bir kaynak ayırdığını bildirdi. Yapılan tedarik anlaşması, ilk aşamada 10 adet kesin siparişi kapsarken, ilerleyen süreçte filoya iki adet daha askeri platform eklenmesini sağlayacak esnek bir opsiyon yapısını barındırıyor. Opsiyonların tamamen devreye girmesi durumunda toplam proje bedelinin 140 milyon dolar sınırını aşması bekleniyor. Anlaşma yalnızca hava araçlarının gövde üretimini değil; zorlu iklim şartlarına uyumlu gelişmiş klima sistemlerini, motor hava bariyer filtrelerini ve fırlatılabilir kokpit kapıları gibi personelin operasyonel güvenliğini doğrudan artıran yan donanımları da içeriyor.

Üretim takvimi ve stratejik görev alanları

Sözleşme kapsamında üretilecek olan beş kanatlı ana rotora ve kapalı kuyruk tasarımına sahip bu çift motorlu gelişmiş helikopterler, Airbus firmasının ABD'deki tesislerinde monte edilerek 2027 ile 2029 yılları arasında orduya teslim edilecek. Projeye dair mühendislik ve yönetim süreçlerinin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanırken, lojistik faaliyetlerin merkezi üssü Alabama'daki askeri üs olacak. Savaş dışı hafif genel maksat ve destek görevleri için optimize edilen yeni filonun; arama-kurtarma operasyonlarından tıbbi tahliyeye, sınır gözetiminden doğal afet yardımlarına kadar geniş bir yelpazede kritik görevler üstlenerek ordu havacılığının omurgasını desteklemeye devam etmesi öngörülüyor.