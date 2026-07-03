ABD’nin hayalet bombardıman gücü: B-2 Spirit ile LRASM entegrasyonu deniz harbinde yeni dönem
ABD Hava Kuvvetleri, radara yakalanmayan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağından AGM-158C LRASM uzun menzilli gemisavar füzesinin başarıyla fırlatıldığını ilk kez kamuoyuna duyurdu. Küresel askeri çevrelerde büyük yankı uyandıran bu deneme, ağır bombardıman uçaklarının artık okyanuslardaki devasa deniz filolarına karşı da çok uzak mesafelerden ölümcül darbeler vurabileceğini kanıtladı. Gizlilik yeteneği en üst düzeyde olan bir hava platformu ile akıllı bir füzenin bir araya getirilmesi, modern deniz harbinin kurallarını kökten değiştirecek askeri bir eşik olarak kabul ediliyor.
Washington yönetimi, envanterindeki hayalet bombardıman uçaklarının operasyonel yeteneklerini deniz hedeflerini de kapsayacak şekilde genişletti. Yapılan resmi açıklamaya göre, B-2 uçaklarından ilk defa gelişmiş bir gemisavar mühimmatı olan AGM-158C füzeleri başarıyla ateşlendi. Ağır bombardıman filosunun kara operasyonlarının ötesine geçerek okyanuslarda da tam etkinliğe ulaşmasını sağlayan bu kritik test, açık denizlerdeki güç rekabetinde stratejik bir gövde gösterisi olarak değerlendiriliyor.
Deniz harbinde görünmezlik dönemi
Açıklanan bu kritik denemenin başarıyla tamamlanması, özellikle küresel güç rekabetinin tırmandığı Pasifik gibi deniz alanlarındaki dengeler açısından çok net mesajlar barındırıyor. Açık denizlerdeki rakip donanma unsurlarına karşı görünmez bir uçaktan fırlatılan uzun menzilli akıllı füzeler, düşman savunma sistemlerinin reaksiyon süresini neredeyse tamamen ortadan kaldırarak caydırıcılığı bambaşka bir boyuta taşıyor.
Hava Kuvvetleri bünyesindeki bu yeni entegrasyonun ardından, B-2 filosunun gelecekteki okyanus görevlerinde deniz hedeflerine karşı çok daha proaktif ve baskın bir operasyonel profil üstlenmesi bekleniyor. Radar görünürlüğü düşük olan hayalet uçakların uzun menzilli hassas mühimmatlarla donatılması, gelecekteki olası bölgesel krizlerde ABD'nin deniz kontrolü stratejisinde elini ciddi şekilde güçlendirecektir.