ABD’nin hayalet bombardıman gücü: B-2 Spirit ile LRASM entegrasyonu deniz harbinde yeni dönem

Washington yönetimi, envanterindeki hayalet bombardıman uçaklarının operasyonel yeteneklerini deniz hedeflerini de kapsayacak şekilde genişletti. Yapılan resmi açıklamaya göre, B-2 uçaklarından ilk defa gelişmiş bir gemisavar mühimmatı olan AGM-158C füzeleri başarıyla ateşlendi. Ağır bombardıman filosunun kara operasyonlarının ötesine geçerek okyanuslarda da tam etkinliğe ulaşmasını sağlayan bu kritik test, açık denizlerdeki güç rekabetinde stratejik bir gövde gösterisi olarak değerlendiriliyor.

Deniz harbinde görünmezlik dönemi

Açıklanan bu kritik denemenin başarıyla tamamlanması, özellikle küresel güç rekabetinin tırmandığı Pasifik gibi deniz alanlarındaki dengeler açısından çok net mesajlar barındırıyor. Açık denizlerdeki rakip donanma unsurlarına karşı görünmez bir uçaktan fırlatılan uzun menzilli akıllı füzeler, düşman savunma sistemlerinin reaksiyon süresini neredeyse tamamen ortadan kaldırarak caydırıcılığı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Hava Kuvvetleri bünyesindeki bu yeni entegrasyonun ardından, B-2 filosunun gelecekteki okyanus görevlerinde deniz hedeflerine karşı çok daha proaktif ve baskın bir operasyonel profil üstlenmesi bekleniyor. Radar görünürlüğü düşük olan hayalet uçakların uzun menzilli hassas mühimmatlarla donatılması, gelecekteki olası bölgesel krizlerde ABD'nin deniz kontrolü stratejisinde elini ciddi şekilde güçlendirecektir.