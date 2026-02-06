ABD’nin John F. Kennedy uçak gemisi ilk deniz testlerini başarıyla tamamladı

Ön hizmete hazırlık aşamasındaki uçak gemisi, 28 Ocak 2026’da Virginia’daki tersaneden ayrıldı ve sekiz gün süren denizde testlerin ardından 4 Şubat’ta tersaneye geri döndü. Bu süreç, geminin ilk seyri olarak kayda geçti ve ABD filosuna teslim yolunda önemli bir aşama oldu.

John F. Kennedy’nin ana sistemleri ve kabiliyetleri denizde test edildi

SavunmaSanayiST'in haberine göre geminin ana sistemleri, teçhizatı ve operasyonel kabiliyetleri seyir hâlindeyken ilk kez test edildi. ABD Donanması, gerçekleştirilen faaliyetlerin, ileri inşa ve aktivasyon çalışmaları öncesinde sevk, güç üretimi ve gemi manevra kabiliyetleri dâhil olmak üzere performansı doğruladığını açıkladı.

Newport News Shipbuilding’de yeni inşa uçak gemisi programlarından sorumlu başkan yardımcısı Derek Murphy, “Kennedy’yi denize çıkarmak, dünyanın en iyi gemi inşa ustalarının azminin ve kararlılığının bir göstergesidir.” dedi.

John F. Kennedy, Ford sınıfı iyileştirmeleriyle güçlendi

John F. Kennedy, Nimitz sınıfı uçak gemilerine kıyasla hayatta kalabilirliği artırmak, vuruculuğu yükseltmek ve personel ihtiyacını azaltmak amacıyla tasarlanan Ford sınıfı iyileştirmeleri bünyesinde barındırıyor. Gemi, yeni bir nükleer güç santrali ve önemli ölçüde daha yüksek elektrik üretim kapasitesi ile donatıldı.

Başarılı deniz denemelerinin ardından uçak gemisi, kalan inşa, test ve aktivasyon çalışmalarının tamamlanması için Newport News Shipbuilding’e geri döndü. Bir sonraki aşamada kabul denemelerinin yapılması planlanıyor.

John F. Kennedy’nin teknik özellikleri ve personel kapasitesi

USS John F. Kennedy, tam yüklü durumda yaklaşık 100.000 ton deplasmana sahip bulunuyor. Gemi, 337 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde uçuş güvertesine sahip ve 30 knotun üzerinde sürekli hızlara ulaşabiliyor. Planlanan personel mevcudu, gemi personeli, hava kanadı ve karargâh dâhil olmak üzere yaklaşık 4.660 kişi olarak belirtiliyor.

Mevcut takvime göre kabul testlerinin 2026 ortasında gerçekleştirilmesi ve resmî teslimatın Mart 2027’de yapılması planlanıyor. Bu süreç, USS Nimitz’in 2026 yılında hizmetten çıkarılma sürecine başlamasıyla aynı döneme denk geliyor. USS Nimitz’in envanterden çıkarılması, USS John F. Kennedy’nin hizmete girmesine kadar ABD Donanması uçak gemisi filosunun geçici olarak 10 adede düşmesine yol açacak. Bu durum, uçak gemisi görev dağılımında geçici bir kapasite daralması oluşturacak.