Airbus, Fransız Hava Kuvvetleri’ne 25’inci A400M’i teslim etti

Airbus, Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne 25’inci A400M askeri nakliye uçağını teslim edip Fransa’nın siparişlerinin yarısını tamamlarken, diğer yandan programın idamesini sağlama çalışmalarını da sürdürüyor. Bu bağlamda MSN142 seri numaralı uçağın, 123’üncü Orléans-Bricy Hava Üssü’nde konuşlu Fransız filosuna katıldığı aktarıldı. Toplam 50 adet A400M siparişi bulunan Fransa, turboprop motorlu A400M askeri nakliye uçağının en büyük ikinci müşterisi konumunda.

Air Data News tarafından yapılan habere göre söz konusu teslimat, A400M programının yeni sipariş eksikliği nedeniyle baskı altında olduğu bir süreçte yapıldı. Airbus, bugüne kadar büyük çoğunluğu proje ortağı ülkelerden olmak üzere toplam 178 adet uçağın satışını gerçekleştirdi.

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya toplam 152 adet uçakla siparişlerin ana gövdesini oluşturuyor.

Bu ülkelerin sipariş dağılımı ise şu şekilde:

-Almanya: 53

-Fransa: 50

-İspanya: 27

-Birleşik Krallık: 22

-(Türkiye: 10)

Fransa, A400M’yi çok amaçlı muharip uçağa dönüştürmeyi değerlendiriyor

Opex360 tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan habere göre Fransa, A400M Atlas’ın taktik hava ikmal ve havada yakıt ikmalinin ötesinde çok amaçlı yeteneklere sahip ağır bir muharip uçağa (Gunship) dönüştürülme potansiyelini inceliyor.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nda nakliye uçakları ve helikopterler için kabiliyet geliştirmeyi yöneten Albay Bastien Cardot, operasyonel geri bildirimlerin A400M’in potansiyelinin yeterince kullanılmadığını gösterdiğini belirtiyor. Bu bağlamda A400M’nin artan tehdit yoğunluğu ve karmaşıklığı içeren senaryolarda savaş uçaklarının tamamlayıcısı olarak hizmet verebileceği savunuluyor. Uçağın uzun dayanıklılık ve konuşlanma esnekliği gibi özelliklerinin, gelecekteki çatışma senaryolarında yeterli kütle oluşturma sorununun çözümüne katkıda bulunabileceğini öne sürülmekte.

Uçuş sırasında yakıt ikmali yapılabilen A400M, havada yakıt ikmali yapmadan 12 saatte 9.000 km’ye kadar uçabiliyor, her türlü pistten operasyon yapabiliyor ve düşük lojistik ayak izi bırakıyor. Ayrıca düşük görüş koşullarında otomatik olarak 500 feet irtifada uçabilecek şekilde donatılmıştır ki Airbus bunun bir askeri nakliye uçağındaki ilk kabiliyet olduğunu belirtmektedir.