Airbus, İspanya'ya son A330 MRTT'yi teslim etti

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İspanya Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılında verdiği üç adet A330 MRTT siparişinin son uçağı teslim edildi. Airbus, teslimatla birlikte programın kapandığını duyurdu.

Teslim edilen uçaklarla İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, A330 MRTT filosunu tam kapasiteyle operasyonel hale getirdi.

Teknik özellikler: 111 ton ve 18 saat

A330 MRTT'nin öne çıkan özelliği yakıt kapasitesi. Uçak standart tanklarında yaklaşık 111 ton yakıt taşıyabiliyor. Bu sayede ilave tanklara ihtiyaç duymadan tanker görevini yerine getiriyor.

Airbus verilerine göre platform, uygun görev profilinde 18 saatin üzerinde havada kalabiliyor ve 16.000 kilometreye yakın menzile ulaşabiliyor. Bu kapasite, savaş uçaklarına okyanus aşırı görevlerde kesintisiz destek sağlıyor.

İspanya'nın uzun menzil gücü arttı

Çok rollü yapıya sahip MRTT, sadece tanker görevi değil, aynı zamanda stratejik nakliye, personel taşıma ve tıbbi tahliye görevlerini de icra edebiliyor.

Son teslimatla birlikte İspanya, NATO'nun güney kanadındaki hava köprüsü ve uzun menzilli harekat kabiliyetini güçlendirmiş oldu.