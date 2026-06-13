Airbus ve Quantum Systems'ten dev ortaklık: Askeri helikopterlere dron önleme kalkanı geliyor

Gelişen savunma teknolojileri ve cephe hatlarında kamikaze dronların yoğun kullanımı, geleneksel askeri helikopterleri siber ve fiziki saldırılara karşı daha açık bir hedef haline getirdi. Bu güvenlik açığını kapatmak amacıyla başlatılan havacılık ortaklığı, helikopterlerin asimetrik tehditlere karşı kendi koruma kalkanlarını oluşturmasını hedefliyor.

Geliştirilecek olan yeni entegre sistem sayesinde, askeri helikopterler havada seyir halindeyken kendilerine yaklaşan düşman insansız hava araçlarını çok uzak mesafelerden tespit edebilecek. Yapay zeka yazılımlarıyla donatılan bu otonom önleme altyapısı, helikopter mürettebatının iş yükünü artırmadan tehdit unsurlarını havada etkisiz hale getirerek operasyonel güvenliği maksimum seviyeye çıkaracak.

Alman teknolojisi ve otonom sistemlerin gücü

Anlaşmanın teknoloji ayağında yer alan Quantum Systems, taktiksel keşif ve otonom yazılımlar alanındaki yerleşik tecrübesini Airbus'ın küresel ölçekteki askeri helikopter platformlarına aktaracak. Proje kapsamında helikopterlere entegre edilecek mikro dron önleme sistemleri, tamamen dikey entegrasyona sahip dijital bir komuta kontrol mimarisi üzerinden çalışacak.

Sinyal karıştırma, siber engelleme ve kinetik önleme tekniklerini bir arada sunan bu yeni askeri konsept, helikopterlerin sadece kendilerini korumalarını sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda koruma altındaki dost birlikler için de havadan taşınabilir taktiksel bir siber kalkan görevi üstlenmesini destekleyecek.