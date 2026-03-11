AKSUNGUR, iki SÜPER ŞİMŞEK ile özel test uçuşu yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Entegrasyon uçuşu, Türkiye’nin yerli ve milli insansız sistemlerdeki yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan kritik bir test aşaması oldu. Bir sonraki hedef, AKSUNGUR üzerinden SÜPER ŞİMŞEK atışı olacak.

TUSAŞ tarafından paylaşılan görüntüler ve açıklamalara göre, AKSUNGUR’un her biri yaklaşık 900 km menzilli SÜPER ŞİMŞEK’leri taşıdığı konfigürasyonda gerçekleştirilen uçuş, platformun taşıma kapasitesini, aerodinamik uyumluluğunu ve operasyonel esnekliğini başarıyla kanıtladı.

Uçuş, taşıyıcı platformdan taktik İHA’ların güvenli ayrılması, otonom uçuş ve potansiyel görev senaryolarının simülasyonu amacıyla gerçekleştirildi.

Test uçuşu

Bu test uçuşunun temel amacı, SÜPER ŞİMŞEK’in AKSUNGUR gibi yüksek faydalı yük kapasiteli ana platformlara entegrasyonunu doğrulamak ve “mothership” (ana gemi) konseptini operasyonel hale getirmek.

SÜPER ŞİMŞEK, klasik hedef uçağı rolünden evrilerek artık kamikaze taarruz, elektronik harp (EH), sinyal karıştırma, radar aldatma ve sürü operasyonları gibi çoklu görev kabiliyetine sahip bir taktik İHA’ya dönüştü.

AKSUNGUR’un bu sistemi taşıyıp bırakabilmesi sayesinde ana platform (AKSUNGUR) uzak mesafeden güvenli bölgede kalırken, SÜPER ŞİMŞEK’ler yüksek hızda (0.85 Mach) ve uzun menzilde (900 km’ye varan) bağımsız görev icra edebilecek.

Bu, özellikle derin taarruz, hava savunma bastırma (SEAD/DEAD), elektronik taarruz ve çoklu hedef angajmanı gibi senaryoların hayata geçirilmesine imkan sunacak.

AKSUNGUR ve SÜPER ŞİMŞEK neler yapabilecek?

Katmanlı ve Esnek Operasyon: AKSUNGUR’un 35+ saat havada kalış süresi, yüksek irtifa ve 750 kg’a varan faydalı yük kapasitesiyle birleşince, SÜPER ŞİMŞEK’ler “uçan cephanelik” gibi uzak hedeflere ulaşıyor. Ana İHA keşif/istihbarat yaparken, SÜPER ŞİMŞEK’ler ani ve yüksek hızlı vuruşlar yapabiliyor.

Sürü Kabiliyeti ve Maliyet Etkinliği: Birden fazla SÜPER ŞİMŞEK’in (potansiyel sürü halinde) aynı anda yönlendirilmesi, yapay zekâ destekli otonom karar alma ile birleşince, hava savunma sistemlerini doyurarak (saturation attack) geçme şansı artıyor. Her biri 50 kg faydalı yük taşıyan SÜPER ŞİMŞEK’ler, 35.000 ft irtifa ve anti-jam sistemleriyle donatılmış.

Çok Yönlü Tehdit Karşılığı: Elektronik harp modülleriyle radarları kör etme, kamikaze konfigürasyonuyla kritik hedefleri imha etme veya aldatıcı olarak kullanılarak düşman hava savunmasını yanıltma imkânı sunuyor. Bu kombinasyon, düşük maliyetle yüksek etki yaratan “asimetrik üstünlük” sağlıyor.

Tam Yerli ve Milli: TUSAŞ’ın tasarım, yazılım, üretim ve entegrasyon süreçlerinin tamamı milli imkanlarla yürütülüyor. Entegrasyon sayesinde yeni nesil milli sistem oluşturuluyor.