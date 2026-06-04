Alman Aerospace’in insansız helikopteri Wespe ilk otonom uçuş testini başarıyla tamamladı

RasCore yer kontrol istasyonundan yönetilen ve havada sabit kalma dahil tüm temel manevra testlerini başarıyla geçen ilk nesil prototip, askeri tıp ve cephe lojistiğinde riskleri sıfırlayacak yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İlk prototip uçuş testlerinde kararlı performans sergiledi

Savunma sanayi ve askeri lojistik alanında yenilikçi çözümler sunan Alman havacılık şirketi, çok rollü döner kanatlı insansız hava aracı platformu Wespe'nin ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını ilan etti. Şirketin geliştirme tesislerinde icra edilen testlerde, ilk nesil üretim olan prototipin havada kararlı şekilde asılı kalma, ileri ve yanal otonom hareket kabiliyetleri eksiksiz olarak tescillendi. Özellikle cephe gerisindeki sahra hastanelerinden cerrahi merkezlere kritik durumdaki yaralı askerlerin tahliyesini pilot ölümleri riskini tamamen ortadan kaldırarak çözmeyi hedefleyen bu hava aracı, savunma havacılığında önemli bir eşiğin aşılmasını sağladı.

Yüksek faydalı yük kapasitesi ve modüler altyapı dikkat çekiyor

Geliştirilen insansız helikopter platformu, operasyonel ihtiyaçlara göre esnetilebilen donanımsal yapısı ve yüksek taşıma kapasitesiyle askeri tedarik zincirine yeni bir soluk getiriyor. Standart olarak pistonlu motorla donatılan ancak türbin versiyonuyla faydalı yük kapasitesi 200 kilogramdan 350 kilograma kadar yükseltilebilen Wespe, 300 kilometrelik azami menzilde kesintisiz görev icra edebiliyor. Saatte 120 kilometre seyir hızına ulaşabilen ve standart bir nakliye konteynerine katlanarak sığabilecek şekilde tasarlanan sistem, mühimmat ikmalinden doğrudan yakın hava desteğine kadar çok yönlü görev konfigürasyonlarını destekleyecek yazılımsal altyapıya sahip bulunuyor.