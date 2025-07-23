Alman basını duyurdu: Alman hükümetinden Türkiye'ye 40 Eurofighter teslimatına onay
Alman Spiegel dergisi, Alman hükümetinin, federal güvenlik konseyinin olumlu kararının ardından Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının teslimatına onay verdiğini yazdı.
Türkiye, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu konsorsiyum üyeleri ile Eurofighter Typhoon jetlerinin satın alımı konusunda görüşmeler yapıyordu. Konsorsiyumda Airbus, BAE Systems and Leonardo şirketleri yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Eurofighter alımına İngiltere ve Almanya'nın olumlu yaklaştığını belirterek, söz konusu jetleri bir an önce alacaklarına inandığını ifade etmişti.
Alman Spiegel dergisi, Alman hükümetinin, federal güvenlik konseyinin olumlu yöndeki kararının ardından Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının teslimatına onay verdiğini duyurdu.