Alman Donanması’nda istihbarat takviyesi: Dördüncü gemi için süreç başladı

Bakan Pistorius bu kararı, ana yükleniciliğini Rheinmetall’in üstlendiği serinin üçüncü gemisinin Peene Tersanesi’ndeki omurga döşeme töreni esnasında paylaştı. Avrupa coğrafyasında güvenlik koşullarının hızla gerilediğini ve kritik su altı şebekeleri ile enerji hatlarının sabotaj riskleriyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Pistorius, veri üstünlüğünün savunma stratejilerindeki önemine değindi.

Başkalarının göremediğini ve duyamadığını tespit edecekler

Gelişmiş elektromanyetik sensörler, radar ve ses analiz sistemleriyle donatılacak olan 130 metre uzunluğundaki bu yapılar, açık denizlerde çok geniş bir yelpazedeki sinyalleri toplayıp işleme kabiliyetine sahip olacak. Yeni nesil teknolojinin operasyonel gücünü vurgulayan Savunma Bakanı Pistorius, 'Bu gemiler başkalarının göremediği ve duyamadığı şeyleri görebiliyor ve duyabiliyor. Onlar bizim denizdeki gözlerimiz ve kulaklarımız' ifadelerini kullandı.

Envantere giriş tarihi belirlendi

Türetilen yeni nesil keşif gemilerinin ilkinin 2029 yılından itibaren Alman Donanması’na teslim edilmesi planlanıyor. Gövde montaj ve üretim aşamaları Kuzey Almanya’daki çeşitli tersanelerin ortaklığında yürütülen bu stratejik filo, göreve başlamasıyla birlikte 1980’lerden bu yana hizmet veren ve artık yaşlanan emektar Oste sınıfı istihbarat gemilerinin yerini alacak.