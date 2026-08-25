Alman havacılığından büyük adım: COBRA 600 İHA ilk testini başarıyla tamamladı

Almanya merkezli uzay ve havacılık inovasyon firması POLARIS Raumflugzeuge, askeri teknolojiler alanında lider üreticilerden Diehl Defence ile stratejik bir ortaklığa imza atarak savunma pazarındaki iddiasını güçlendirdi. Sektör basınından Hartpunkt tarafından paylaşılan askeri raporlara göre, iki şirketin mühendislik gücünü birleştiren COBRA 600 insansız hava aracı için prototip aşamasından operasyonel test sürecine geçildi. Coğrafi ve lojistik açıdan kritik bir öneme sahip olan Baltık Denizi hava sahasında gerçekleştirilen kalkış denemesinde, hava aracının aerodinamik yapısı ve motor stabilizasyonu en ince ayrıntısına kadar gözlemlendi. Yaklaşık 20 kilometreyi aşan bir rota boyunca otonom uçuş yeteneklerini sergileyen platform, hedeflenen tüm uçuş parametrelerini hatasız şekilde yerine getirdi.

Savunmada otonom sistemlerin ağırlığı artıyor

Geliştirilen bu yeni sistemin ilk uçuş operasyonundan başarıyla dönmesi, Avrupa genelinde insansız hava platformlarına yönelik Ar-Ge yatırımlarının ne denli hız kazandığını bir kez daha gözler önüne seriyor. İki şirketin ortak deklarasyonunda, COBRA 600'ün sadece temel keşif ve gözetleme görevlerinde değil, aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesi ve gelişmiş aviyonik mimarisi sayesinde karmaşık savunma senaryolarında da aktif rol üstlenebileceği vurgulanıyor.

Sonraki aşamada yüksek hız ve irtifa denemeleri var

İlk aşama verilerinin analiz edilmesinin ardından, geliştirici ekipler sistemin sınırlarını zorlamak adına yeni bir takvim hazırlığına girişti. Önümüzdeki haftalarda icra edilmesi planlanan ikinci faz testlerinde, hava aracının zorlu hava koşullarındaki manevra kabiliyeti, maksimum faydalı yük taşıma kapasitesi ve elektronik harp unsurlarına karşı direnci ölçülecek. Baltık Denizi üzerindeki bu ilk başarılı deneyim, projenin seri üretim ve envantere giriş takvimini öngörülenden daha kısa bir süreye çekebilir. Mühendisler, sonraki aşamada uçağın süpersonik hız sınırlarına yaklaşırken göstereceği termal dayanıklılığı raporlamak için gövde üzerine gelişmiş ısı sensörleri yerleştirmeyi planlıyor. Bu sayede platformun gelecekteki yörünge altı uçuş senaryolarına ne ölçüde uyum sağlayabileceği önceden simüle edilecek ve Avrupa hava sahasındaki caydırıcılık hedefleri için kritik bir veri tabanı oluşturulacak.