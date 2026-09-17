Alman-İsrail ortaklığı FTS'den KSK'ya özel araç: TAHR tanıtıldı

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İlk ön seri üretim aracının tanıtımı, 15 Eylül 2026 tarihinde Almanya'nın Altensteig-Wart kentinde düzenlenen 10'uncu KSK Savunma Sempozyumu'nun açılışında gerçekleştirildi. FTS yönetimi, aracı KSK Komutanı Tuğgeneral Andreas Kühne'ye teslim etti.

Tanıtımın planlanandan önce yapılması, FTS ile son kullanıcı KSK arasındaki doğrudan ve sonuç odaklı iş birliğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

CH-47 Chinook ile iki araç birden taşınabiliyor

TAHR, hafif ve hava yoluyla taşınabilir bir platform olarak tasarlandı. KSK'nın talepleri doğrultusunda açık mimariyle geliştirilen araç, farklı silah sistemleri ve sensörlerin kolayca entegre edilmesine olanak tanıyor. Yerleşim düzeni ise personelin çevre farkındalığını artıracak şekilde planlandı.

Aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri kompakt boyutları. Bu sayede bir CH-47 Chinook helikopterinin içine aynı anda iki adet TAHR sığabiliyor ve ekipler iniş sonrası çok kısa sürede muharebeye hazır hale gelebiliyor.

200 araca kadar çerçeve anlaşması

Projenin temeli Ekim 2025'te atılmıştı. Alman Federal Silahlı Kuvvetler Ekipman, Bilgi Teknolojisi ve Kullanım Destek Ofisi (BAAINBw), FTS ile 7 yıllık bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma, hafif hava indirme muharebe aracı ve hafif hava indirme destek aracı olmak üzere iki versiyonu kapsıyor ve toplamda 200 araca kadar alımı öngörüyor. İlk etapta 40 muharebe ve 14 destek aracı olmak üzere 54 aracın yaklaşık 30 milyon Euro bedelle tedarik edilmesi ve teslimatların 2028 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

FFG'nin araç mühendisliği, IAI'nin otonomi teknolojisi birleşti

FTS, FFG'nin zırhlı araç ve muharebe mühendisliği tecrübesi ile IAI'nin ELTA biriminin robotik, otonomi ve elektronik harp alanındaki kabiliyetlerini bir araya getiriyor. Üretim de Almanya'da gerçekleştiriliyor.

KSK Komutanı Tuğgeneral Kühne, TAHR için "Her türlü arazide göreve hazır, hava indirme kabiliyetine sahip bir muharebe aracı" değerlendirmesinde bulundu.