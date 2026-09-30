Alman Kara Kuvvetleri ikinci parti Puma'nın ilk aracını teslim aldı

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Alman Kara Kuvvetleri, Puma Piyade Muharebe Aracı'nda ikinci üretim partisinin ilk aracını teslim aldı.

Test merkezlerine gönderildi

Üretici PSM'nin açıklamasına göre, ikinci partiden ilk iki sistem 27 ağustos ve 3 eylül 2026'da kabul edildi. İlk araç 28 Ağustos 2026'da S1 konfigürasyonunda teslim edildi ve ileri testler için 81 ve 91 numaralı Askeri Teknik Hizmet birimlerine gönderildi.

50 araçlık sipariş 250'ye çıkarıldı

Teslimat, mayıs 2023'te BAAINBw ile PSM arasında imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirildi. Bu anlaşma ile önce 50 araç sipariş edilmiş, 19 aralık 2025'te verilen ek siparişle partiye 200 araç daha eklenmişti.

Teslimatlar 2028'de hızlanacak

Yaklaşık 4,2 milyar Euro değerindeki genişletilmiş sipariş, S2 donanım seviyesindeki araçlar ile koruma modüllerini kapsıyor. Bu araçların teslimatlarının 2028 ortasından itibaren başlayıp 2030'a kadar tamamlanması ve envanterdeki Puma sayısının 600'ün üzerine çıkması planlanıyor.