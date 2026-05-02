Alman savunma devi TKMS ve Skaramangas arasında stratejik denizaltı ortaklığı

Almanya'nın denizcilik alanındaki tecrübesini Yunanistan’ın en büyük tersanesiyle birleştiren bu stratejik ortaklık, modernizasyon çalışmalarının büyük bir kısmının yerinde gerçekleştirilmesini öngörüyor. Orijinal ekipman üreticisi TKMS'nin teknolojik rehberliğinde yürütülecek program, denizaltıların güncel muharebe sistemleriyle donatılmasını sağlarken Yunan tersanecilik sektörüne de yeni nesil mühendislik kabiliyetleri kazandırıyor. Bu iş birliği modeli, Avrupa genelindeki savunma sanayii entegrasyonu için önemli bir örnek teşkil ediyor.

Denizaltı filosunda teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme süreci başlıyor

Papanikolis sınıfı denizaltıları kapsayan modernizasyon programı, araçların sadece gövde bakımını değil, aynı zamanda savaş yönetim sistemlerinin tamamen dijitalleşmesini de içeriyor. Havadan Bağımsız Tahrik (AIP) sistemlerinin iyileştirilmesinden yeni nesil sonar ve sensör entegrasyonuna kadar geniş bir alanı kapsayan proje, su altı platformlarının gizlilik ve vuruş kabiliyetlerini en üst seviyeye taşıyor. Bu teknolojik dönüşümle birlikte, modernize edilen denizaltıların en zorlu görev koşullarında bile yüksek operasyonel verimlilik sunması hedefleniyor.

Akdeniz’de uzun vadeli savunma ve bakım merkezi vizyonu

TKMS ve Skaramangas arasındaki bu anlaşma, sadece bir modernizasyon projesi olmanın ötesinde, bölgeyi bir savunma ve lojistik üssü haline getirme potansiyeli taşıyor. Yapılan yatırım ve teknoloji aktarımı sayesinde Skaramangas Tersanesi’nin, gelecekte bölgedeki diğer müttefik denizaltı filoları için de kapsamlı bir bakım merkezi olması planlanıyor. Bu stratejik vizyon, bir yandan askeri caydırıcılığı pekiştirirken diğer yandan savunma ekonomisinde yeni ve sürdürülebilir bir model oluşturulmasına katkı sağlıyor.