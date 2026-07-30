Almanya 5 ayda İsrail'e 800 milyon Euro'luk silah satış izni çıkardı

Almanya, yılın ilk beş aylık periyodunda İsrail ile yürütülen savunma sanayi iş birliği kapsamında 800 milyon Euro değerinde silah ihracat lisansını onayladı. Tedarik izinlerinin bu denli yüksek bir finansal büyüklüğe ulaşması, küresel güvenlik koridorunda jeopolitik tartışmaları beraberinde getirirken iki ülke arasındaki askeri ortaklığın derinleştiğini net bir şekilde gösteriyor.

Askeri tedarik izinlerinde yüksek finansal büyüklük

Avrupa'nın en büyük savunma sanayi üreticilerinden biri olan Almanya, savunma ihracatı politikalarında dikkat çekici bir hareketlilik sergiliyor. Yılın geride kalan beş aylık sürecinde onaylanan askeri sevkiyat lisansları, iki ülke arasındaki stratejik lojistik bağların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini kanıtlıyor. 800 milyon Euro hacmindeki bu onay paketi, hem ağır savunma sistemlerini hem de lojistik mühimmat tedarikini kapsayan geniş bir ürün yelpazesinden oluşuyor. Berlin’deki karar mekanizmalarının bu onay süreçlerini hızlandırması, bölgesel güvenlik stratejilerinde yeni bir safhaya geçildiğine işaret ediyor.

Savunma sanayi ortaklığının küresel yansımaları

Onaylanan ihracat lisanslarının finansal boyutu, küresel savunma harcamalarının ve askeri ortaklıkların yeniden şekillendiği bu dönemde kritik bir öneme sahip. Almanya'nın tedarik süreçlerine yeşil ışık yakması, savunma üreticilerinin üretim bantlarındaki yoğunluğu artırırken uzun vadeli askeri iş birliği anlaşmalarının da zeminini sağlamlaştırıyor. Bölgedeki askeri kapasitenin tahkim edilmesi yönündeki bu adımlar, uluslararası arenada büyük bir yankı uyandırıyor. Önümüzdeki aylarda bu lisanslar kapsamındaki fiziksel teslimatların başlama takvimi ve sevkiyat rotaları, gündemin en önemli maddeleri arasında yer alacak.