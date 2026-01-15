Almanya, donanmasını MQ-9B İHA’larla güçlendiriyor

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), General Atomics (GA-ASI) şirketine 8 adet MQ-9B SeaGuardian İHA siparişi verdi. Bu sipariş kapsamında alınacak insansız hava araçları öncelikli olarak deniz üzerindeki görevler için tedarik edilecek olup devamında Almanya Deniz Havacılık Komutanlığı (Marineflieger) tarafından kullanılacak. İlk platformun 2028 yılından itibaren Almanya Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, Bundeswehr tarafından yapılan açıklamada, deniz yollarının ve kritik altyapının korunabilmesi için donanmanın denizde neler olup bittiğini bilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulandı. Berlin yönetimi ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu amaçla Alman Deniz Kuvvetleri, P-8A Poseidon deniz karakol uçakları gibi platformlar ile yakında hizmete girecek MQ-9B insansız hava araçlarını birlikte kullanmaktadır. Yaklaşık 900 km/sa hıza ulaşabilen, yüksek sensör ve silah taşıma kapasitesine sahip P-8A Poseidon geniş deniz alanlarını hızlı şekilde tararken MQ-9B ise uzun süre havada kalabilme kabiliyeti sayesinde Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi gibi bölgelerde sürekli gözetleme imkanı sağlamaktadır.”

Deniz operasyonları için gelişmiş kabiliyetler

GA-ASI tarafından yapılan açıklamada ise SeaGuardian tedarikinin NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca tedarik paketinin 4 adet “yer kontrol istasyonu” içerdiği aktarıldı. Ayrıca Almanya’nın, çok alanlı (multi-domain) görev kabiliyetleri ile yüksek menzil ve uzun havada kalış süresi sunan gelişmiş MQ-9B İHA’yı tercih eden NATO ülkeleri arasına katıldığı vurgulandı. Bu bağlamda platformun:

Kutup noktasından kutup noktasına uydu kontrolü (pole-to-pole satellite control),

Buzlanma önleme (de-icing) kabiliyetleri sayesinde soğuk iklim koşullarında görev icrasına uygun olduğu ifade edildi.

Alman Deniz Kuvvetleri için tedarik edilecek MQ-9B’lerde, deniz yüzeyini taramak üzere farklı tipte kameralar ve radarlar yer alacak. Buna ek olarak sonar şamandıraları fırlatabilen kapsüller de kullanılacak. Bu sistemler ile İHA, denizaltı hareketleri gibi su altındaki faaliyetleri de tespit edebilecek.

Toplanan sensör verileri, MQ-9B’nin kontrol edildiği yer kontrol istasyonuna aktarılacak. Ayrıca bu veriler, Alman Deniz Kuvvetleri’ne ait diğer uçaklar ve gemiler tarafından da kullanılabilecek ve gerekmesi durumunda müttefik kuvvetlerle de paylaşılabilecek. Böylece MQ-9B, gelecekte denizaltı savunma harbi (ASW) görevlerinde de etkin biçimde kullanılabilecek.