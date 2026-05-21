Almanya F-35 filosu için 380 milyon dolarlık ilave füze alımı yapıyor

Avrupa'da savunma harcamalarını artıran Almanya, hava kuvvetlerinin caydırıcılık kapasitesini pekiştirecek büyük bir askeri tedarik anlaşmasına daha imza attı. Berlin yönetimi, ABD'den satın alacağı 35 adet F-35 Lightning II hayalet savaş uçağı filosunda kullanılmak üzere ilave Joint Strike Missile (JSM) seyir füzesi siparişi verdi. Norveçli savunma sanayii üreticisi Kongsberg Defence & Aerospace ile yapılan bu yeni ek anlaşmanın toplam maliyetinin 3,5 milyar Norveç kronu (yaklaşık 380 milyon dolar) olduğu duyuruldu. İki ülke hükümetleri arasında yürütülen stratejik müzakerelerin ardından resmiyet kazanan sözleşme, Almanya'nın modern harp sahasındaki uzun menzilli operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.

F-35 jetlerinin gizlilik özelliğine uyumlu tek seyir füzesi

Almanya Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan JSM füzeleri, F-35A uçaklarının radara yakalanmayan gövde içi silah bölmesinde taşınabilen tek gelişmiş seyir füzesi olma özelliği taşıyor. Bu kritik entegrasyon sayesinde uçaklar, düşman radar sistemlerine yakalanmadan gizlilik (stealth) performanslarını koruyarak uzun menzilli hedefleri yüksek hassasiyetle imha edebiliyor. Deniz ve kara hedeflerine karşı son derece etkili olan bu akıllı mühimmatlar, zorlu elektronik harp koşullarında bile rotasını bularak hedefini tam isabetle vurabiliyor. Almanya'nın yaptığı bu son milyarlık mühimmat yatırımı, aynı zamanda NATO'nun Avrupa kanadındaki genel savunma ve caydırıcılık mimarisine de çok önemli bir katkı sağlıyor.