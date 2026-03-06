Almanya, Fransa ile yeni hava savunma adımı atıyor

Avrupa’da güvenlik endişeleri yeni bir savunma yatırımıyla karşılık buluyor. Almanya ve Fransa, ortak hava savunma sistemleri geliştirmek üzere bir konsorsiyum kurdu. Bu girişim, NATO’nun doğu kanadında artan tehdit algısı ve Rusya kaynaklı güvenlik riskleriyle doğrudan bağlantılı.

Yeni konsorsiyumun hedefi, Avrupa’nın mevcut hava savunma kapasitesini güçlendirmek ve kıta genelinde daha entegre bir güvenlik mimarisi oluşturmak. Almanya’nın teknoloji altyapısı ile Fransa’nın savunma sanayi tecrübesi birleşerek, uzun menzilli füze sistemlerinden radar teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ortak üretim planlanıyor. Bu işbirliği, Avrupa’nın kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamada daha bağımsız bir yol izleme arayışının somut bir göstergesi.

Avrupa’nın stratejik özerklik arayışı

Avrupa Birliği’nin stratejik özerklik hedefiyle uyumlu olan bu adım, kıtanın ABD’ye olan askeri bağımlılığını azaltma çabasını da yansıtıyor. Özellikle Ukrayna’daki savaşın ardından ortaya çıkan güvenlik boşlukları, Avrupa ülkelerini daha hızlı ve kapsamlı savunma projelerine yöneltti. Almanya ve Fransa’nın ortak girişimi, bu sürecin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Konsorsiyumun çalışmaları yalnızca askeri boyutla sınırlı değil. Savunma teknolojilerinin geliştirilmesi, aynı zamanda Avrupa’da yüksek teknoloji üretimini ve istihdamı da destekleyecek. Bu yönüyle proje, ekonomik ve stratejik çıkarların kesiştiği bir noktada duruyor.

İlk somut ürünlerin önümüzdeki yıllarda sahaya çıkması bekleniyor. Uzun menzilli hava savunma sistemleri ve gelişmiş radar ağlarıyla Avrupa’nın caydırıcılık kapasitesi artırılacak. Bu gelişme, kıtanın savunma sanayinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.