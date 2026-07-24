Almanya, Fransa’nın yeni hava savunma sistemi teklifini inceliyor

Fransa'nın yeni nesil SAMP/T NG hava savunma füze sistemini birlikte üretme davetine Almanya'dan resmi değerlendirme adımı geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un KNDS tesislerinde yaptığı bu açıklama, Avrupa'nın balistik füze tehditlerine karşı ortak savunma kalkanı kurma arayışlarının yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Kassel ziyaretinde kritik savunma açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, savunma sanayii üreticisi KNDS Deutschland’ın Kassel’deki tesislerinde önemli incelemelerde bulundu. Tesis ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pistorius, Fransa’nın hava savunma alanındaki ortaklık teklifinin masada olduğunu doğruladı. Bu ziyaret ve yapılan açıklamalar, Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa genelinde hız kazanan askeri yapılanma ve yerli üretim projelerinin en somut adımlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Yeni nesil füze kalkanı SAMP/T NG

Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T hava savunma sisteminin en modern versiyonu olan NG (New Generation), daha uzun menzilli radarları ve gelişmiş önleme füzelerini bünyesinde barındırıyor. Balistik ve seyir füzelerine karşı yüksek koruma sağlayan bu teknoloji, Avrupa semalarının güvenliğinde kritik bir rol oynamaya aday görünüyor. Almanya’nın bu projeye ortak üretici olarak dahil olması, sistemin üretim kapasitesini artırırken maliyetlerin de düşmesini sağlayabilir.

Avrupa hava savunmasında entegrasyon arayışı

Almanya’nın daha önce başlattığı Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) ile Fransa’nın kendi yerli çözümlerini öne çıkarma çabaları arasında geçmişte bazı fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Paris’ten gelen bu son teklif, iki büyük Avrupa gücünün hava savunma stratejilerini ortak bir paydada buluşturma niyetini açıkça ortaya koyuyor. Almanya'nın bu teklife vereceği nihai yanıt, Avrupa Birliği içindeki askeri ortaklıkların gelecekteki rotasını ve bağımsız savunma sanayi vizyonunu belirleyecek.