Almanya füze tehditlerine karşı düğmeye bastı: Lazer silahı için hedef yıl 2029

Küresel askeri dengelerde ve modern muharebe sahalarında ucuz insansız hava araçları ile yüksek hızlı füzelerin yarattığı asimetrik tehditler, gelişmiş devletleri yeni nesil savunma teknolojilerine yöneltiyor. Klasik hava savunma sistemlerinin kullandığı önleme mühimmatlarının fahiş üretim maliyetleri ve sınırlı stok kapasiteleri karşısında kalıcı çözümler arayan Almanya, yönlendirilmiş enerji silahları alanında kapsamlı bir askeri program başlattı. Federal ordu planlamacılarından sızan savunma stratejisi dökümanlarına göre, ülke topraklarını ve kritik altyapı tesislerini korumak için tasarlanan yüksek enerjili lazer silah sisteminin tüm saha testleri tamamlanarak ordu envanterine dahil edilmesi planlanıyor.

Modüler lazer savunma mimarisi test aşamasında

Mali ve endüstriyel boyutuyla ülkenin en büyük savunma holdinglerinin ortak konsorsiyumu tarafından yürütülecek olan bu teknolojik girişim, hava sahasında tam koruma sağlamayı amaçlıyor. Savunma tedarik dairesi koordinasyonunda yürütülen proje, gemilere, kara araçlarına ve sabit askeri üslere entegre edilebilecek modüler bir lazer mimarisini kapsıyor. Yatırım bütçelerinin onaylanmasıyla birlikte, ülkenin kuzeyindeki askeri test sahalarında prototip cihazların güç kapasitelerinin artırılması ve zorlu hava koşullarında odaklanma yeteneklerinin test edilmesi safhasına geçildi.

Işık hızında önleme ve sınırsız mühimmat avantajı

Geliştirilecek olan yüksek enerjili lazer sistemini geleneksel füze bataryalarından ayıran en büyük avantaj, atış başına düşen operasyonel maliyetin sadece elektrik sarfiyatı ile ölçülecek kadar asgari düzeyde kalmasıdır. Savaş sahasında bin dolarlık bir kamikaze insansız hava aracını imha etmek için milyon dolarlık önleme füzelerinin harcanması zorunluluğu, bu yeni teknoloji sayesinde tamamen ortadan kalkacaktır. Sistem, ihtiyaç duyduğu enerjiyi jeneratör altyapısından sağladığı için şarj üniteleri çalıştığı müddetçe lojistik olarak sınırsız bir mühimmat deposu işlevi görecektir.

Teknik altyapı süreçlerinde hedeflenen bir diğer kritik eşik ise ışık hızında reaksiyon gösterme kabiliyetidir. Gelişmiş radar entegrasyonu ve elektro-optik takip sensörleri vasıtasıyla tespit edilen tehditler, lazer ışınının taşıdığı devasa ısının saniyeler içinde hedef gövdeye odaklanmasıyla havada yakılarak etkisiz hale getirilecektir. Bu durum, özellikle sürü insansız hava aracı saldırılarına ve alçak irtifadan yaklaşan seyir füzelerine karşı askeri birliklerin reaksiyon süresini en üst seviyeye çıkaracaktır.

Kıtasal savunma şemsiyesi ve stratejik özerklik

Avrupa hava sahasının korunması amacıyla Berlin yönetiminin öncülük ettiği çok uluslu hava savunma kalkanı projeleriyle de bu yeni lazer teknolojisinin entegre edilmesi planlanıyor. ABD merkezli askeri ithalata olan bağımlılığı azaltmak isteyen Almanya, yönlendirilmiş enerji alanındaki yerli üretim yeteneklerini kıtasal bir askeri güç çarpanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Tesislerde yürütülen mühendislik çalışmalarının başarıyla sonuçlanması durumunda, Avrupa genelindeki lojistik ve askeri koridorlarda tamamen yerli teknolojilerle üretilmiş bir lazer kalkanı devreye girecektir. Askeri çevrelerde bu finansal ve teknik hamle, Ukrayna savaşı sonrasında değişen tehdit matrisine karşı mühimmat krizlerini kökten çözen ve geleceğin dijital muharebe sahalarındaki teknolojik üstünlüğü garanti altına alan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.