Almanya-İsrail savunma ortaklığında kritik eşik: SkyStriker canlı atış testlerini tamamladı

Almanya'da gerçekleştirilen ve askeri otoriteler tarafından yakından takip edilen canlı atış testlerinin en kritik aşamasını, ağ merkezli harekat kabiliyetinin sınanması oluşturdu. Havada süzülen mühimmat, 80 kilometre mesafede yer kontrol istasyonları ile farklı operasyonel platformlar arasında sorunsuz bir şekilde veri ve kontrol devri gerçekleştirerek rüştünü ispatladı. Bu entegrasyon başarısı, sistemin karmaşık muharebe sahalarında birden fazla birim tarafından ortaklaşa yönetilebileceğini ortaya koydu.

Keşif ve imha gücü bir arada ölçüldü

Test senaryosu kapsamında SkyStriker, Elbit üretimi dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) SkyLark 1 keşif İHA'sı ile entegre bir biçimde çalıştırıldı. Hava unsurlarının müşterek operasyonunda, SkyLark tarafından tespit ve teşhis edilen koordinatlar otonom olarak SkyStriker sistemine aktarıldı. Akustik ve termal izi neredeyse sıfıra indiren elektrikli motoru sayesinde radarlara yakalanmayan mühimmat, belirlenen hedefi yüksek çözünürlüklü optik arayıcı başlığıyla nokta atışı yaparak ortadan kaldırdı.

Almanya'da yerli üretim ve EuroPULS entegrasyonu

Ortaklığın temel hedefi, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin modern mühimmat envanterini tamamen yerli imkanlarla desteklemek olarak öne çıkıyor. İmzalanan protokol uyarınca Elbit Systems küresel pazar tecrübesini ve teknolojisini sunarken, Diehl Defence ise mühimmatın Almanya'daki üretim, montaj, sistem entegrasyonu ve sertifikasyon süreçlerinin tamamını üstleniyor. 200 kilometrenin üzerinde menzile ve 2 saati aşkın havada kalış süresine sahip olan tüpten fırlatmalı SkyStriker'ın, Almanya için stratejik öneme sahip EuroPULS roket topçu sistemine entegre edilmesiyle birlikte Avrupa savunma pazarında çok güçlü bir aktör haline gelmesi bekleniyor.