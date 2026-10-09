Almanya Kara Kuvvetleri yeniden mi yapılandırılıyor? Odakta insansız sistemler var

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Almanya'da Kara Kuvvetleri'nin gelecekteki muharebe konseptine ilişkin kapsamlı bir yeniden yapılanma planı gündemde.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 1 Ekim'de Bergen eğitim sahasında yaptığı açıklamada, Bundeswehr bünyesinde ilk drone alayının 2027'de kurulacağını bildirdi. Yeni birliğin 10'uncu Panzer Tümeni'ne bağlı olarak görev yapacağı kaydedildi.

Hava ve kara sistemleri tek çatı altında

600 personele kadar kadroya sahip olması planlanan alayın, hava ve kara tabanlı insansız sistemler ile vurucu mühimmatları ve elektronik harp unsurlarını bir araya getireceği belirtildi.

Birliğin harekat menzilinin muharebe sahasından 500 kilometreye kadar uzanmasının hedeflendiği aktarılırken, yapılanmanın Ukrayna savaşından çıkarılan dersler doğrultusunda planlandığı ifade edildi.

Üç şirketle sözleşme

Bundeswehr'in 26 Şubat 2026'da Helsing ve STARK, 22 Nisan'da ise Rheinmetall ile vurucu mühimmat tedarikine yönelik sözleşmeler imzaladığı açıklandı. Tedarik kapsamında HX-2, Virtus ve FV-014 sistemlerinin yer aldığı bildirildi.

Litvanya'daki 45'inci Panzer Tugayı'nın, 2027'den itibaren kapsamlı vurucu mühimmat kabiliyetini alacak ilk birlik olarak planlandığı kaydedildi.