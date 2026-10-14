Almanya MGCS'den neden çekildi?

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Mandon Fransa Ulusal Meclisi Savunma Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Sonuç iyi değil. Almanların projeden çekildiğini tespit ettik" dedi.

Anlaşmazlığın nedeni: Sanayi kavgası

Projenin çöküşünün ilk nedeni endüstriyel iş paylaşımı. MGCS konsorsiyumunda Fransa adına KNDS France ve Thales, Almanya adına KNDS Germany ve Rheinmetall yer alıyor. Rheinmetall'in tankın ana silahı olarak kendi geliştirdiği 130 mm top sisteminde ısrar etmesi ve program liderliği talebi, yıllardır aşılamayan bir krize dönüştü.

Takvim Fransa'ya uymadı

İkinci neden takvim uyuşmazlığı. 2017'de başlatılan ve Leopard 2 ile Leclerc tanklarının yerini alması hedeflenen projenin ilk prototiplerinin 2040-2045'ten önce teslim edilemeyeceğinin ortaya çıkması, acil yenileme ihtiyacı duyan Fransa için kabul edilemez bulundu.

FCAS'den sonra ikinci darbe

Üçüncü neden ise Fransa-Almanya savunma iş birliğindeki genel kırılma. MGCS'nin kardeş projesi olan yeni nesil savaş uçağı FCAS programı da haziran ayında tarafların anlaşamaması nedeniyle sonlandırılmıştı.

Berlin'den karşı açıklama

Mandon'un açıklamasının ardından Berlin yönetimi "MGCS'de eşit ortaklığa bağlılığımız sürüyor" açıklaması yaptı. Paris ise projenin artık bir ‘ortak tank’ değil, ‘teknoloji projesi’ olarak devam edeceğini belirtiyor.

Almanya'nın bundan sonra Leopard 2A8 modernizasyonuna ve Rheinmetall'in KF51 Panther projesine odaklanması, Fransa'nın ise MGCS'den elde edilen birikimle yoluna devam etmesi bekleniyor.