Almanya, saldırı dronu programını yarıya indirdi: 2 milyar Euro’luk yeni plan onaylandı

İlk etapta 540 milyon Euro’luk sipariş, Almanya merkezli Helsing ve Stark Defence firmalarına verilecek. Sipariş kapsamında, hedefte bekleyip saldırabilen loitering munition sistemleri teslim edilecek. Parlamento, toplam sözleşme değerinin her firma için 1 Milyar Euro’yu geçmemesi yönünde sınırlama getirdi.

Bu sistemler, küçük boyutları ve hızlı konuşlandırılabilir yapıları sayesinde hem istihbarat toplama hem de hassas saldırı görevlerinde kullanılabilecek. Uzmanlar, Almanya’nın bu yatırımıyla hava kuvvetlerinin esnek ve caydırıcı kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurguluyor.

Stratejik arka plan

Almanya’nın dron yatırımlarını yeniden şekillendirmesi, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa güvenlik ortamının bir yansıması olarak görülüyor. Avrupa ülkeleri, insansız sistemlerle hızlı ve düşük riskli müdahale kapasitesini artırmayı planlıyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius’a göre, yatırımcı tarafların program üzerindeki etkisi sınırlı; tüm operasyonel kontrol ve denetim Alman Silahlı Kuvvetleri’nin elinde olacak. Yetkililer, değişikliğin stratejik hedeflerden ödün vermeden maliyetleri düşürmeyi amaçladığını belirtiyor.

Gelecek planları

Programın sonraki aşamalarında Almanya’nın mevcut dron filosunu modernize ederek, hassas hedefleme ve uzun menzil kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu adımların sadece Almanya için değil, Avrupa savunma iş birliği ve NATO operasyonları açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.