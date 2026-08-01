Almanya savunma harcamalarını 124,7 milyar Euro seviyesine yükseltiyor

Almanya’nın resmen onayladığı bütçe planlamaları kapsamında askeri harcamaların 124,7 milyar Euro seviyesine çıkarılması, ülkedeki savunma sanayi üreticilerini küresel finans piyasalarının odağına yerleştiriyor. Federal hükümetin jeopolitik riskleri gerekçe göstererek savunma bütçesinde gerçekleştirdiği bu tarihi artış, Avrupa genelindeki askeri tedarik zincirlerinin de merkezini değiştiriyor. Kamu maliyesinde güvenlik öncelikli harcamalara ayrılan bu tarihi pay, ağır sanayide yapısal bir dönüşümü tetiklerken makroekonomik büyüme dengelerini de yeniden şekillendiriyor.

Ağır sanayide kalıcı siparişler ve orta vadeli ekonomik hedefler

Yeni ekonomi politikaları doğrultusunda askeri harcama kalemlerinin orta vadede 200 milyar Euro eşiğine ulaştırılması hedefi, borsa endekslerinde işlem gören sanayi devlerinin sipariş defterlerini kalıcı olarak büyütüyor. Rheinmetall ve Hensoldt gibi Frankfurt borsasında işlem gören yerel üreticilerin mühimmat, zırhlı araç ve radar sistemlerine yönelik uzun vadeli devlet kontratları alması, kurumsal kârlılıkları rekor seviyelere taşıyor. Federal bütçeden sağlanan bu kesintisiz finansman akışı, imalat sanayisinde istihdamı artırırken Ar-Ge yatırımları için de güçlü bir mali kaynak yaratıyor.

Makroekonomik büyüme ve Avrupa bütçe dengeleri üzerindeki yansımalar

Almanya ekonomisinin lokomotifi olan ağır sanayideki bu dönüşüm, ülkenin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme tahminlerini de doğrudan etkiliyor. NATO’nun %2'lik savunma harcaması eşiğinin kalıcı olarak aşılmasını sağlayan bu yeni bütçe mimarisi, harcamaların sadece ithalata değil yerel üretime kanalize edilmesini zorunlu kılıyor. Bu durum, bütçe disiplini tartışmalarını beraberinde getirse de korumacı ekonomi politikalarının sertleştiği küresel konjonktürde Almanya'nın sanayi üretim endeksini yukarı yönlü destekliyor ve Avrupa'nın savunma sanayisindeki finansal egemenliğini pekiştiriyor.